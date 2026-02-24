«Подорожник» в честь Рикорда: метро Петербурга отметит 250-летие адмирала

С 26 февраля в кассах петербургского метро начнут продавать лимитированные проездные карты «Подорожник», выпущенные к 250-летию адмирала Петра Рикорда — выдающегося мореплавателя, дипломата и одного из основоположников Русского географического общества. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса.
«Имя Рикорда для Петербурга не пустой звук. Это символ флотской чести и дипломатического искусства. Новая карта напомнит горожанам о великом земляке, прославившем Россию», — подчеркнул директор «Организатора перевозок» Виталий Войнов.
Адмирал прославился не только боевыми подвигами, но и мирными достижениями. Возглавив камчатскую флотилию, он сумел освободить мореплавателя Василия Головина из японского плена без применения силы — чисто убеждением и взаимным уважением.
Это заложило основу для дипломатических связей между Россией и Японией.
Рикорд проводил исследования побережий Камчатки и Алеутских островов, а впоследствии стал соучредителем Русского географического общества.
К юбилею адмирала общество организует ряд памятных акций на протяжении года.