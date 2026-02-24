Городовой / Город / «Подорожник» в честь Рикорда: метро Петербурга отметит 250-летие адмирала
«Подорожник» в честь Рикорда: метро Петербурга отметит 250-летие адмирала

Опубликовано: 24 февраля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Адмирал известен не только военными заслугами, но и мирными победами.

С 26 февраля в кассах петербургского метро начнут продавать лимитированные проездные карты «Подорожник», выпущенные к 250-летию адмирала Петра Рикорда — выдающегося мореплавателя, дипломата и одного из основоположников Русского географического общества. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса.

«Имя Рикорда для Петербурга не пустой звук. Это символ флотской чести и дипломатического искусства. Новая карта напомнит горожанам о великом земляке, прославившем Россию», — подчеркнул директор «Организатора перевозок» Виталий Войнов.

Адмирал прославился не только боевыми подвигами, но и мирными достижениями. Возглавив камчатскую флотилию, он сумел освободить мореплавателя Василия Головина из японского плена без применения силы — чисто убеждением и взаимным уважением.

Это заложило основу для дипломатических связей между Россией и Японией.

Рикорд проводил исследования побережий Камчатки и Алеутских островов, а впоследствии стал соучредителем Русского географического общества.

К юбилею адмирала общество организует ряд памятных акций на протяжении года.

Юлия Аликова
Город
