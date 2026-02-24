Российский город, который называют "тверской Венецией": уютный, атмосферный и тихий - что здесь посетить

Какой российский город имеет много сходств с Венецией

Для того чтобы посетить Венецию, не нужно оформлять визу и лететь в другую страну. Этот чудесный город можно найти и на территории России. Речь идет о Вышнем Волочке.

Месторасположение

Небольшой город находится в Тверской области, примерно в 119 км от Твери. Если посмотреть географическое расположение, то можно увидеть, что Вышний Волочек расположен на водоразделе Каспийского и Балтийского морей.

Сходство Вышнего Волочка и итальянской Венеции

legion-media

«Сходство есть в «сплошной фасаде» каменных домов центра города, в застроенных старинными деревянными домами в кружеве резных наличников тихих улочках Острова — одного из старейших районов города. Обилием воды, плавными изгибами гранитных набережных, чёткими линиями каналов предстаёт перед нами современный Вышний Волочёк», - сообщает портал «Отдых в России».

Вышневолоцкий водный путь имел большое значение в становлении Санкт-Петербурга. Уникальные гидросооружения, которые позже стали важными достопримечательностями, были спроектированы новгородским купцом Михаилом Сердюковым. Даже в настоящее время эти сооружения находятся в исправном состоянии, из-за чего они продолжают действовать с XVIII–XIX веков.

В городе есть и другие достопримечательности, которые будут интересны туристам.

Казанский монастырь

legion-media

История этого монастыря началась в 1872 году, при этом в СССР он был закрыт. Возрождение архитектурного памятника началось в 1992 году. На территории монастыря можно увидеть два собора с настенными росписями, колокольню, домовый храм и больничный монастырский корпус.

Музей «Русские валенки»

legion-media

«Сюда приходят, чтобы посмотреть на станки, инструменты валяльщика и деревянную чесальную машину, которая была выпущена в 1828 году. В залах можно увидеть картины и игрушки, выполненные с помощью техники валяния — фелтинга, а также необычные валенки», - рассказал «КП».

Памятник Екатерине II

Город Вышний Волочек появился во времена правления Екатерины II. Памятник, установленный в 2009 году, уже давно стал достопримечательностью. Он находится напротив драматического театра.

Что попробовать:

«Больше всего заведений в историческом центре. Гостям подают наваристые щи, солянку, уху и макароны по-флотски. В меню — запеченный картофель, окрошка, голубцы, бефстроганов, блины, сырники, холодец, селедка под шубой, квас и травяные чаи. Фастфуда и уличной еды мало».

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой город, основанный в 1147 году, стоит посетить каждому туристу.