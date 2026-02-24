60 км под землей: политеховцы изобрели неубиваемого трубного инспектора

Инженеры Высшей школы автоматизации и робототехники Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Петра Великого разработали в Петербурге робота для проверки магистральных трубопроводов.
Эта технология перспективна, так как помогает обнаруживать дефекты в трубах до запуска потока газа. Обычно диагностику проводят уже после подачи газа, что в случае проблем может повредить дорогое оборудование.
По данным пресс-службы СПбПУ, робот — это платформа, которая передвигается внутри труб диаметром 1400 мм на расстояние до 60 км, преодолевая уклоны до 30 градусов. Он функционирует даже при температурах до -40 °C, подчеркивают создатели.
Сейчас прототип проходит опытно-промышленные испытания.