60 км под землей: политеховцы изобрели неубиваемого трубного инспектора

Опубликовано: 24 февраля 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Oksana Korol / Business Online
Комплекс может работать даже при отрицательных температурах.

Инженеры Высшей школы автоматизации и робототехники Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Петра Великого разработали в Петербурге робота для проверки магистральных трубопроводов.

Эта технология перспективна, так как помогает обнаруживать дефекты в трубах до запуска потока газа. Обычно диагностику проводят уже после подачи газа, что в случае проблем может повредить дорогое оборудование.

По данным пресс-службы СПбПУ, робот — это платформа, которая передвигается внутри труб диаметром 1400 мм на расстояние до 60 км, преодолевая уклоны до 30 градусов. Он функционирует даже при температурах до -40 °C, подчеркивают создатели.

Сейчас прототип проходит опытно-промышленные испытания.

Автор:
Юлия Аликова
