Циклон из Атлантики штурмует Петербург: снег, метель и внезапная оттепель

Опубликовано: 24 февраля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Южный ветер усилится до 10–15 м/с.

В начале недели в Петербурге будет спокойно: без дождя или снега. Ночью столбик термометра опустится до -10…-12 °C, а днем ожидается -1…-3 °C.

Но 26 февраля погода кардинально переменится. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

Он пояснил, что к городу приблизится атлантический циклон, несущий снег — местами обильный — и метели. Южный ветер разгонится до 10–15 м/с.

«Уже в ночь на 27 февраля осадки из снега перейдут в мокрый снег, затем в дождь, а температура воздуха продолжит повышаться», — подчеркнул синоптик.

К утру пятницы термометры покажут выше нуля. На улицах возникнет слякоть из снега и воды, что затруднит передвижение машин и пешеходов.

Потепление продлится до 1 марта — до +2…+4 °C. По мнению синоптика, это еще не типичная солнечная весенняя погода.

Автор:
Юлия Аликова
