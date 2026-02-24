Циклон из Атлантики штурмует Петербург: снег, метель и внезапная оттепель

Новости по теме

Петербуржцев ждёт погодный сюрприз «три в одном»: уже на этой неделе мокрый снег, дожди и сильный ветер

Перейти

Октябрь без дождя и потепление: ждать ли в Петербурге снег

Перейти

В Петербург снова идут снег и дождь: когда ждать солнца и потепление

Перейти

Циклон из Атлантики растопит зиму в Петербурге: от морозов к нулю и снегу

Перейти

Циклон покидает Петербург: снег уплотнился, грядёт похолодание

Перейти