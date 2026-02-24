Древний город России, который был основан в XII веке: столица Северо-Восточной Руси - есть что посмотреть

Город России, который имеет богатое историческое наследие

В России сохранилось много старинных городов, богатых на достопримечательности. Одним из таких является Переславль-Залесский. Он был основан в XII веке как столица Северо-Восточной Руси.

За свою историю город пережил множество испытаний, но теперь он стал тихим, уютным и популярным среди туристов. Здесь есть что посмотреть.

Спасо-Преображенский собор

Это сооружение стало первым в городе, ведь оно было основано в 1152 году, когда начали строить кремль. Крепость позже была разрушена, но древнему собору удалось практически уцелеть. Позже его достраивали и переделывали, но это не повлияло на внешний облик.

Земляные валы

«Единственное, что осталось от Переславского кремля — земляные валы, протяженностью 2,5 км. Они показывают, какой была граница города в середине 12 века. Сейчас земляная насыпь имеет высоту 10-12 м. По ней удобно гулять, представляя вокруг деревянные стены и сторожевые башни», - сообщает «КП».

Свято-Никольский монастырь

Сооружение было построено в середине 14 века. Это здание также не раз разрушалось, но позже было полностью восстановлено. Сейчас здесь находится действующий женский монастырь.

Плещеево озеро

Ученые считают, что озеро возникло 30 тысяч лет назад. Здесь можно увидеть удобные пляжи, места для ночевок с палатками. Отсюда открывается живописный вид, что привлекает туристов и фотографов. Со спутниковых снимков можно увидеть, что озеро имеет практически идеальную круглую форму.

Успенский Горицкий монастырь

Эта обитель является одной из старейших, так как она была основана при Иване Калите. Сейчас тут находится огромный архитектурно-художественный музей. Здесь можно увидеть большую коллекцию русских икон, деревянные скульптуры, старинную мебель, церковные картины и прочую утварь.

Что попробовать

При посещении Переславля-Залесского обязательно попробуйте ряпушку, ярушки (вареники с картошкой и сыром), местную пастилу, переславскую кашу, кофе из одуванчиков и мед.

