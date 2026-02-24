Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов

При посещении других стран получится узнать о них множество интересных фактов, которые для большинства людей могут показаться странными и дикими. Иногда это касается самых популярных направлений для туристов.
Речь идет о Шарм-эль-Шейхе – популярном у россиян городе, который находится в Египте. При посещении этого курорта можно заметить весьма интересный факт. В городе полностью отсутствуют светофоры. Их нет как на маленьких улочках, так и на больших перекрестках, развязках. Этот факт является диким для многих россиян, но местных жителей все устраивает. Чтобы понять, как работает система, достаточно рассмотреть несколько причин отсутствия светофоров.
Климатические условия
«В Шарм-эль-Шейхе царит постоянная солнечная погода, что делает видимость на дорогах хорошей даже вечером. Это уменьшает риск дорожных происшествий и облегчает движение без использования светофоров», - сообщает IXBT Live.
Обилие «лежачих полицейских»
В городе создано множество искусственных барьеров, которые способствуют снижению скорости любого автомобиля. Если сигнал светофора еще можно проигнорировать, то с «лежачим полицейским» такой номер не пройдет.
Круговые развязки
На курорте туристы могут увидеть большое количество кольцевых развязок. Такая система считается эффективной и безопасной при небольшом или среднем потоке машин.
Архитектурный облик
«Еще одной причиной отсутствия светофоров является стремление сохранить уникальный архитектурный облик города. Многие здания в Шарм-эль-Шейхе выполнены в традиционном арабском стиле, и установка светофоров могла бы нарушить эту гармонию», - рассказывает источник.
Ранее портал «Городовой» сообщил, почему не стоит проводить отпуск в Таиланде.