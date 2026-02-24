Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта

Этот населенный пункт, обладающий 150-летней историей, ранее являлся местом прохождения сначала административной, а затем и государственной границы. Поселок с населением около двух тысяч человек расположен на берегах реки Сестры и известен своим обширным болотом, которое в настоящее время получило статус природного заказника.
История Белоострова
Основание Белоострова (Валкеасаари), поселка в Курортном районе Санкт-Петербурга, граничащего в северо-восточной части с Ленинградской областью, датируется 1870 годом, когда в этом регионе была проложена железная дорога в Финляндию. Тем не менее, упоминания о белоостровской земле встречаются в летописях начиная с XIII века.
Станция Белоостров, построенная на границе с Великим княжеством Финляндским, входившим на правах автономии в Российскую империю, постепенно развивалась, обрастая жилыми строениями и инфраструктурой. Здесь функционировали таможенная застава, почтовое отделение и полицейский участок. Рядом со станцией возникло обширное дачное поселение, куда жители Петербурга приезжали для летнего отдыха.
Пограничная территория
В конце 1917 года Финляндия обрела независимость, и Белоостров стал пограничной территорией, расположенной вдоль реки Сестры. Мост через реку был разделен на две части и окрашен в два цвета: красный с советской стороны и белый с финской, пишет автор блога "По городам и весям"
В период Великой Отечественной войны был полностью разрушен весь Белоостров. В результате интенсивных боевых действий эта территория была превращена в опустошенный ландшафт, испещренный воронками. Известный писатель Павел Лукницкий в 1944 году, после освобождения поселка, отметил: «Несуществующий Белоостров: из руин его домов и фундаментов давно сделаны дзоты, доты, блиндажи...».
Возрождение Белоострова
Послевоенное восстановление поселка началось практически с нуля. На месте полностью разрушенных дачных участков было организовано строительство как летних домиков, так и капитальных коттеджей, пригодных для круглогодичного проживания.
Историческую память о военных действиях сохраняют известные Сестрорецкие болота, являвшиеся частью Карельского укрепрайона. С 2011 года эта территория обладает статусом особо охраняемой природной зоны. В 2019 году здесь была обустроена экологическая тропа. На протяжении всего маршрута размещены информационные стенды, предоставляющие сведения о формировании болот, а также о представителях местной фауны и флоры.
