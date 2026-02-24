Самый древний и самый южный город России: море и горы рядом - удовольствие для каждого туриста

Город на юге России, который оценит каждый турист

Город Дербент в республике Дагестан считается самым древним городом России. По официальной версии, утвержденной в 2015 году, Дербенту около 2000 лет, однако некоторые историки уверены, что его реальный возраст - около 5000 лет. Расскажем о том, кому понравится отдых в Дербенте - самом древнем и самом южном городе нашей страны.

Любознательные туристы смогут здесь увидеть главную жемчужину города - цитадель Нарын-Кала, что в переводе со среднеперсидского означает «солнечная крепость». Крепость построена в VI веке по приказу персидского правителя Хосрова I Ануширвана из династии Сасанидов. Здесь сохранились тюремные помещения, древние бани и даже система водоснабжения крепости из керамических труб. Ходишь по этим овеянным загадками древним ступеням и представляешь, как по ним же шел знаменитый персидский правитель либо преступник, приговоренный к жестокой казни от жажды и голода.

Но Нарын-Кала - не единственное, что можно увидеть в древней части города. Рядом расположен район с сохранившимися древними домами, в которых до сих пор проживают люди. Основные жители - это шииты, то есть последователи одного из направлений ислама. Но не нужно представлять себе странных людей, укутанных в паранджу и вечно молящихся - это самые простые люди, такие же, как вы, очень добрые и приветливые. Прогуливаясь по узким улочкам между древними домами шиитов, вы можете даже заглянуть в один из них - вас с удовольствием пустят посмотреть на местный быт, который, впрочем, почти не отличается от привычного нам, разве что на стене расположен портрет арабского политического и общественного деятеля, правившего в 656–661 годах, которого особенно почитают шииты - Али ибн Абу Талиба.

Кстати, насчет узких улочек. Дербент расположен на границе с Азербайджаном, поэтому и архитектура здесь весьма похожа. Да и среди жителей основная часть - азербайджанцы. Вас даже могут угостить азербайджанской кухней в местном кафе. Помните кадр из фильма "Бриллиантовая рука" (18+), где Геша Козодоев плутал по узеньким улочкам между кирпичными стенами? Этот фильм снимался в Баку, и улицы Дербента практически повторяют эту самую конструкцию, а потому можно на минуту представить себя на съемках этого легендарного фильма.

Местные жители очень любят туристов. Вас запросто накормят только что снятой с дерева хурмой, которая растет почти у каждого дома. Также обязательно попробуйте бадамбуру - так называется национальное блюдо Азербайджана, представляющее собой пирожки с миндалем, которые жители древнего Дербента продают на каждом углу.

Ну а если вы не любитель музейных выходов во время отдыха, и вам больше по душе горный воздух или пляжное блаженство, то и для вас найдется развлечение. Дело в том, что Дербент расположен на побережье Каспийского моря и здесь действуют несколько оборудованных для туристов чистых пляжей. Ну а с другой стороны города находятся Кавказские горы, и туда тоже организуется масса экскурсий.

Что касается жилья, то снять его можно не только в древней части города, но и в современной. Здесь и квартиры сдаются, и отелей много. Современный Дербент имеет уникальные достопримечательности и инфраструктуру. Таким образом, Дербент - это туристический южный город России, в котором каждый путешественник откроет что-то свое: магию древности, знакомство с необычной культурой, пляжный отдых или прогулку по горам среди облаков.

