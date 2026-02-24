Укоренила фикус Бенджамина за 2 недели: 4 золотых правила для успешного размножения

Как укоренить фикус Бенджамина?

Фикус Бенджамина - популярное комнатное растение, которое наполняет помещение приятной и уютной атмосферой. А еще с этим цветком связано много примет: он и любовь приманивает, и деньги привлекает. А вот в плане ухода фикус Бенджамина - довольно капризное растение. Например, размножение культуры черенками - непростая задача. Но автор дзен-канала "Семь семян. Просто о садоводстве" знает, как легко можно укоренить фикус Бенджамина всего за 2 недели.

Итак, вот 4 правила успешного укоренения черенков фикуса Бенджамина:

выбирайте для укоренения черенки длиной не менее 15 см;

после обрезки подержите черенки в течение 1-2 часов в теплой воде, чтобы смыть млечный сок, усложняющий появление корней;

укореняйте черенки фикуса в воде с добавлением активированного угля. Выбирайте непрозрачную емкость и не меняйте воду - достаточно подливать по мере необходимости;

в одной емкости с водой укореняйте максимум 4 черенка - так белесые корешки проклюнутся быстрее.

Если вы заметили на черенке белесый налет, то не пугайтесь - это не плесень, а каллюсная ткань, из которой в процессе образуются корни. Если налет есть, а корни все не появляются, то черенок можно сразу высадить в грунт. Для одного черенка достаточно емкости объемом 100 мл. Если посадить молоденький черенок в объемный горшок, то он будет расти и развиваться не так активно.

Что касается грунта, то подойдет универсальный субстрат, который следует разбавить перлитом или вермикулитом, чтобы сделать землю более рыхлой. Когда фикус Бенджамина оплетет корнями весь земляной ком, необходимо выполнить пересадку в новую емкость, используя свежий грунт с удобрением длительного действия.

"Фикус Бенджамина стригут ярусами, формируют в виде бонсая, пускают в один или несколько стволов и т. п.", - уточняет автор блога.

