Где в Санкт-Петербурге учился Алексей Ягудин?

Опубликовано: 24 февраля 2026 09:10
 Проверено редакцией
ягудин, фигурист
Global Look Press/Pavel Kashaev
Фигурист Алексей Ягудин закончил Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.

Алексей Ягудин получил высшее образование в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. Этот вуз стал для него логичным выбором после завершения школьных лет — в 1997 году фигурист окончил среднюю школу с серебряной медалью и сразу поступил в академию.

Университет Лесгафта: начало профессионального пути

Университет Лесгафта — один из ведущих спортивных вузов России, основанный ещё в 1896 году. Здесь готовят специалистов в области физической культуры, спорта и смежных дисциплин. Для Ягудина обучение в этом вузе стало не только получением диплома, но и важным этапом профессионального становления. В то время он уже был известным фигуристом, завоевавшим бронзу чемпионата мира 1997 года и золото чемпионата Европы 1998 года.

Интересные факты

Параллель с тренировками. Как и на льду, в учёбе Ягудин демонстрировал дисциплину и стремление к высоким результатам. Серебряная медаль в школе и выбор профильного вуза говорят о его осознанном подходе к спортивной карьере.

Смена тренера во время обучения. В 1998 году, ещё будучи студентом, Ягудин принял решение перейти от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой и уехать тренироваться в США. Этот шаг стал поворотным в его карьере — под руководством Тарасовой он выиграл чемпионат мира 1999 года и стал олимпийским чемпионом в 2002 году.

Двойная роль вуза. Лесгафта для Ягудина был не просто учебным заведением, но и символом связи с Санкт-Петербургом — городом, где он родился и начал путь в фигурном катании. Даже после переезда в США он сохранял связь с российским спортивным сообществом.

Автор:
Пономарева Дарина
Учеба
