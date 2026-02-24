Эфирный марафон Дрозденко: лидер по прямым линиям обогнал Развожаева и Коновалова

По итогам 2025 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко занял первое место по числу прямых линий, где отвечал на вопросы жителей региона.
Всего он провел 14 таких эфиров, как отметили эксперты ежегодного исследования АНО "Диалог регионы" в материале "Коммерсантъ".
В тройку лучших также вошли Михаил Развожаев, глава Севастополя (12 эфиров), и Валентин Коновалов, губернатор Хакасии (11 трансляций).
Организация АНО "Диалог регионы" не учитывала личные эфиры глав регионов, например, с их смартфонов. В этой категории лидирует Вячеслав Гладков из Белгородской области — он провел 67 таких общения с гражданами.
Рейтинг "Коммерсантъ" не указывает место петербургского губернатора Александра Беглова. За год он организовал одну крупную прямую линию в декабре, установив личный рекорд по длительности — 3 часа 40 минут.
На федеральном уровне самый длинный эфир у главы Северной Осетии Сергея Меняйло — 5 часов 9 минут.