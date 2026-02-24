Городовой / Город / Эфирный марафон Дрозденко: лидер по прямым линиям обогнал Развожаева и Коновалова
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
«Парковки России» провалились в СПб: Лискутов хвалит, цифры ругают Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Эфирный марафон Дрозденко: лидер по прямым линиям обогнал Развожаева и Коновалова

Опубликовано: 24 февраля 2026 10:30
 Проверено редакцией
Эфирный марафон Дрозденко: лидер по прямым линиям обогнал Развожаева и Коновалова
Эфирный марафон Дрозденко: лидер по прямым линиям обогнал Развожаева и Коновалова
Global Look Press / Maksim Konstantinov
За год он выходил в эфир 14 раз.

По итогам 2025 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко занял первое место по числу прямых линий, где отвечал на вопросы жителей региона.

Всего он провел 14 таких эфиров, как отметили эксперты ежегодного исследования АНО "Диалог регионы" в материале "Коммерсантъ".

В тройку лучших также вошли Михаил Развожаев, глава Севастополя (12 эфиров), и Валентин Коновалов, губернатор Хакасии (11 трансляций).

Организация АНО "Диалог регионы" не учитывала личные эфиры глав регионов, например, с их смартфонов. В этой категории лидирует Вячеслав Гладков из Белгородской области — он провел 67 таких общения с гражданами.

Рейтинг "Коммерсантъ" не указывает место петербургского губернатора Александра Беглова. За год он организовал одну крупную прямую линию в декабре, установив личный рекорд по длительности — 3 часа 40 минут.

На федеральном уровне самый длинный эфир у главы Северной Осетии Сергея Меняйло — 5 часов 9 минут.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью