Какие больницы есть в Невском районе Санкт-Петербурга?

Невский район Санкт-Петербурга располагает несколькими крупными медицинскими учреждениями, каждое из которых имеет свою историю и специализацию. Вот некоторые из них:
Александровская больница
Одна из старейших больниц города, основанная в 1842 году по указу Николая I как учреждение для «чернорабочего класса людей». На территории работает более 20 клинических отделений, включая гематологию, неврологию, кардиологию, хирургию, нейрохирургию и другие.
Уникальное отделение черепно-лицевой травмы, созданное в 1986 году — первое в России.
В больнице есть музей, где можно познакомиться с её историей, увидеть медицинские инструменты XIX века и меню больничного обеда.
Адрес: проспект Солидарности, 4.
Кожно-венерологический диспансер Невского района
Начал работу в 1920 году в составе профилактория Володарского (сейчас Невского) района. С 1 декабря 1950 года стал самостоятельным учреждением.
Оказывает услуги по диагностике, лечению и профилактике заболеваний, передающихся половым путём, а также острых и хронических заболеваний кожи.
В структуре диспансера: три дерматовенерологических отделения, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, кабинет анонимного лечения и другие подразделения.
Адрес: Железнодорожный проспект, 28.
Городской перинатальный центр №1 (ранее — роддом №18)
Один из крупнейших роддомов города, где ежегодно происходит около 7000 родов.
Оснащён современной диагностической и лечебной аппаратурой, включая оборудование для ультразвуковой и функциональной диагностики. Клиническая база ведущих кафедр акушерства и гинекологии.
Практикует совместное пребывание матери с ребёнком, роды в присутствии мужа, максимальное обезболивание.
В 2020 году получил статус Городского перинатального центра №1 уровня 3А.
Адрес: проспект Солидарности, 6.