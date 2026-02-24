Какие больницы есть в Невском районе Санкт-Петербурга?

Невский район предлагает широкий спектр медицинских услуг — от многопрофильной помощи в Александровской больнице до специализированной помощи в кожно-венерологическом диспансере и перинатальном центре.

Невский район Санкт-Петербурга располагает несколькими крупными медицинскими учреждениями, каждое из которых имеет свою историю и специализацию. Вот некоторые из них:

Александровская больница

Одна из старейших больниц города, основанная в 1842 году по указу Николая I как учреждение для «чернорабочего класса людей». На территории работает более 20 клинических отделений, включая гематологию, неврологию, кардиологию, хирургию, нейрохирургию и другие.

Уникальное отделение черепно-лицевой травмы, созданное в 1986 году — первое в России.

В больнице есть музей, где можно познакомиться с её историей, увидеть медицинские инструменты XIX века и меню больничного обеда.

Адрес: проспект Солидарности, 4.

Кожно-венерологический диспансер Невского района

Начал работу в 1920 году в составе профилактория Володарского (сейчас Невского) района. С 1 декабря 1950 года стал самостоятельным учреждением.

Оказывает услуги по диагностике, лечению и профилактике заболеваний, передающихся половым путём, а также острых и хронических заболеваний кожи.

В структуре диспансера: три дерматовенерологических отделения, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, кабинет анонимного лечения и другие подразделения.

Адрес: Железнодорожный проспект, 28.

Городской перинатальный центр №1 (ранее — роддом №18)

Один из крупнейших роддомов города, где ежегодно происходит около 7000 родов.

Оснащён современной диагностической и лечебной аппаратурой, включая оборудование для ультразвуковой и функциональной диагностики. Клиническая база ведущих кафедр акушерства и гинекологии.

Практикует совместное пребывание матери с ребёнком, роды в присутствии мужа, максимальное обезболивание.

В 2020 году получил статус Городского перинатального центра №1 уровня 3А.

Адрес: проспект Солидарности, 6.



