Где взять на прокат лыжи на Крестовском острове Санкт-Петербурга?
Где взять на прокат лыжи на Крестовском острове Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 24 февраля 2026 12:35
 Проверено редакцией
ребенок, лыжи
Где взять на прокат лыжи на Крестовском острове Санкт-Петербурга?
Global Look Press/Bulkin Sergey
Проката лыжного снаряжения на самом Крестовском острове нет, но есть несколько пунктов рядом с трассой в Приморском парке Победы. 

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге нет прямого проката лыж непосредственно на территории лыжной трассы в Приморском парке Победы. Однако рядом есть пункты проката, где можно арендовать лыжное снаряжение, а затем отправиться на трассу.

Лыжная трасса на Крестовском острове

Трасса расположена на центральной аллее Приморского парка Победы и тянется до кассовых павильонов стадиона «Газпром Арена». Её протяжённость в одну сторону — около 1 км, а полный круг составляет примерно 2 км. Трасса подходит для любителей: она ровная, без резких спусков и подъёмов, с двумя искусственно обустроенными лыжными мостами и разворотами в начале и конце.

Трасса открыта ежедневно с 6:00 до 23:00, за исключением дней проведения соревнований (о них сообщают заранее). В сезоне 2025–2026 года трасса работает до 15 марта.

Пункты проката рядом с Крестовским островом

Несколько вариантов, где можно арендовать лыжи:

JetSetSport
Адрес: Батарейная дорога.
Расстояние до Крестовского острова: примерно 390 м.

Пункт проката на Елагином острове
Адрес: Елагин остров, 4 к. 1 лит. Ц.
Расстояние до Крестовского острова: около 1 км.

Интересные факты

  • Лыжная трасса на Крестовском острове открывается уже третий год подряд. Ежегодно её посещают более 200 тысяч горожан.
  • В 2026 году трассу торжественно открывали шестикратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Любовь Егорова и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Казакова.
  • В календаре трассы запланированы соревнования, например, ретрозабег, где участники могут выступить на историческом инвентаре — деревянных лыжах или «крабах».

Перед посещением трассы или пункта проката рекомендуется уточнять актуальные условия и наличие инвентаря.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
