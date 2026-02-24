Где взять на прокат лыжи на Крестовском острове Санкт-Петербурга?

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге нет прямого проката лыж непосредственно на территории лыжной трассы в Приморском парке Победы. Однако рядом есть пункты проката, где можно арендовать лыжное снаряжение, а затем отправиться на трассу.
Лыжная трасса на Крестовском острове
Трасса расположена на центральной аллее Приморского парка Победы и тянется до кассовых павильонов стадиона «Газпром Арена». Её протяжённость в одну сторону — около 1 км, а полный круг составляет примерно 2 км. Трасса подходит для любителей: она ровная, без резких спусков и подъёмов, с двумя искусственно обустроенными лыжными мостами и разворотами в начале и конце.
Трасса открыта ежедневно с 6:00 до 23:00, за исключением дней проведения соревнований (о них сообщают заранее). В сезоне 2025–2026 года трасса работает до 15 марта.
Пункты проката рядом с Крестовским островом
Несколько вариантов, где можно арендовать лыжи:
JetSetSport
Адрес: Батарейная дорога.
Расстояние до Крестовского острова: примерно 390 м.
Пункт проката на Елагином острове
Адрес: Елагин остров, 4 к. 1 лит. Ц.
Расстояние до Крестовского острова: около 1 км.
Интересные факты
- Лыжная трасса на Крестовском острове открывается уже третий год подряд. Ежегодно её посещают более 200 тысяч горожан.
- В 2026 году трассу торжественно открывали шестикратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Любовь Егорова и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Казакова.
- В календаре трассы запланированы соревнования, например, ретрозабег, где участники могут выступить на историческом инвентаре — деревянных лыжах или «крабах».
Перед посещением трассы или пункта проката рекомендуется уточнять актуальные условия и наличие инвентаря.