Бум китайских б/у машин в Петербурге: молодые авто и российская сборка в тренде

Опубликовано: 24 февраля 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
По итогам прошлого года в Северной столице на учет поставлено 16 426 машин с пробегом китайских брендов.

В Санкт-Петербурге значительно увеличилось количество сделок с подержанными автомобилями китайских брендов. К 2025 году этот показатель вырос на 67%.

За прошлый год в Северной столице зарегистрировали 16 426 автомобилей с пробегом от китайских производителей — это на 67% больше, чем в 2024-м.

Доля таких машин на вторичном рынке города достигла 8,6% в 2025 году против 5,3% годом ранее, сообщил в телеграм-канале AutoRun SPb автоэксперт Денис Гаврилов.

Лидеры среди китайских марок на вторичке в Петербурге — Geely, Chery и Haval. Вместе они обеспечивают половину всех продаж б/у машин китайского производства.

В пятерку лучших также попали Exeed и Changan. Далее следуют Omoda, Tank, Li Xian, Great Wall и FAW.

Большинство покупок на вторичном рынке приходится на китайские авто младше трех лет: 79% в 2025 году по сравнению с 74% в 2024-м.

При этом снизилась доля машин, собранных на российских заводах, — с 25% до 17%. Однако в абсолютных цифрах продажи таких автомобилей выросли на 15%.

Автор:
Юлия Аликова
