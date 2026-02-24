Бум китайских б/у машин в Петербурге: молодые авто и российская сборка в тренде

Новости по теме

Chery, Haval и Geely: когда начнут ржаветь новые китайские машины - результаты замеров

Прокатился на Geely Monjaro рестайлинг-2026 - нашел и плюсы, и минусы: что стало с обновленным "китайцем"

Один сосед купил Lada, второй - Chery: спустя 20 000 км разница в обслуживании шокировала обоих

Продал Hyundai Tucson и купил Haval Jolion: Почему выбор пал на "китайца"

Пересел с Skoda Yeti на Haval F7 - после пробега в 16 000 км сделал неутешительные выводы: что с автомобилем не так

