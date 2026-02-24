Бум китайских б/у машин в Петербурге: молодые авто и российская сборка в тренде

В Санкт-Петербурге значительно увеличилось количество сделок с подержанными автомобилями китайских брендов. К 2025 году этот показатель вырос на 67%.
За прошлый год в Северной столице зарегистрировали 16 426 автомобилей с пробегом от китайских производителей — это на 67% больше, чем в 2024-м.
Доля таких машин на вторичном рынке города достигла 8,6% в 2025 году против 5,3% годом ранее, сообщил в телеграм-канале AutoRun SPb автоэксперт Денис Гаврилов.
Лидеры среди китайских марок на вторичке в Петербурге — Geely, Chery и Haval. Вместе они обеспечивают половину всех продаж б/у машин китайского производства.
В пятерку лучших также попали Exeed и Changan. Далее следуют Omoda, Tank, Li Xian, Great Wall и FAW.
Большинство покупок на вторичном рынке приходится на китайские авто младше трех лет: 79% в 2025 году по сравнению с 74% в 2024-м.
При этом снизилась доля машин, собранных на российских заводах, — с 25% до 17%. Однако в абсолютных цифрах продажи таких автомобилей выросли на 15%.