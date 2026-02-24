Во сколько закрывается станция метро «Крестовский остров»?

Станция «Крестовский остров» в Санкт-Петербурге открыта для входа до 00:36, а для выхода — до 00:55.

Станция метро «Крестовский остров» в Санкт-Петербурге закрывается для входа в 00:36, а для выхода — в 00:55. Это означает, что последний пассажир может войти на станцию до 00:36, а покинуть её — до 00:55.

Интересные факты о станции

Уникальное архитектурное решение. «Крестовский остров» — первая в Санкт-Петербурге станция, где подземное пространство и наземный вестибюль решены как единое тематическое и архитектурное целое. Наземный павильон выполнен в виде прозрачного куба с тонированными стеклопакетами, а его композиция состоит из двух объёмных зданий, смещённых относительно друг друга под углом 45°.

Зеркальная торцевая стена. Это первая станция в России, где торцевая стена отделана зеркалами. Такой приём зрительно удлиняет перрон и усиливает пространственное восприятие станции.

Железобетонная конструкция. «Крестовский остров» — единственная в Петербурге станция колонного типа с полностью железобетонными колоннами (ранее использовались стальные). Из-за этого колонны сделаны более толстыми.

Мозаичные панно. В простенках между колоннами размещены 12 мозаичных панно, на которых аллегорически изображены реки и острова Санкт-Петербурга в виде мифических персонажей. Работы выполнены художниками творческой мастерской «ФоРУС».

Римское обозначение года открытия. На фризе фронтона в торце станции римскими цифрами указан год её открытия — 1999-й.

История открытия. Станция была открыта 3 сентября 1999 года, но из-за задержек со строительством наземного павильона некоторое время поезда проходили её без остановки. Декоративные элементы, включая мозаики, появились только весной 2001 года из-за проблем с финансированием.

Кинодебют. В 2007 году подземный зал станции стал декорацией для съёмок фильма «Братья» режиссёра Алексея Лебедева.

Низкий пассажиропоток. Несмотря на расположение рядом с Приморским парком Победы и другими зонами отдыха, «Крестовский остров» имеет один из самых низких показателей пассажиропотока в петербургском метрополитене.

