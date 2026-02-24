Городовой / Полезное / Если развалился замиокулькас - не беда: поднимаю побеги за 1 прием - без подпорок и пересадок, встанет по стойке смирно
Если развалился замиокулькас - не беда: поднимаю побеги за 1 прием - без подпорок и пересадок, встанет по стойке смирно

Опубликовано: 24 февраля 2026 16:28
Каки "собрать" развалившейся замиокулькас 

Многие ошибочно полагают, что замиокулькас - неприхотливое растение, ведь оно относится к суккулентам. Однако на деле этот зеленый питомец может доставить немало хлопот. Помимо усыхания рахисов и загнивания корней, владельцы замиокулькасов часто сталкиваются с тем, что его надземная часть начинает разваливаться.

Рахисы — это те самые прямостоячие стебли, к которым крепятся мелкие листочки. В их основании находятся вздутые части, где растение запасает влагу. Но порой, по разным причинам, эти рахисы не выдерживают ни собственного веса, ни веса листьев. Начинают крениться и даже обламываться. Естественно, это портит внешний вид растения и негативно сказывается на его здоровье.

Что делать, если замиокулькас начал разваливаться

Автор канала "Антон-цветник" поделился эффективным методом решения этой распространенной проблемы. Он предлагает сделать своеобразную «шину» для рахиса.

Ход работы

Для этого реализации лайфхака возьмите обычную палочку, карандаш или ручку. Выберите подходящий предмет и плотно примотайте его к рахису с помощью ленты. Чтобы «шина» не бросалась в глаза, можно подобрать ленту в цвет растения – тогда дефект будет практически незаметен.

Результаты не заставят себя ждать. Уже через 2-3 месяца после наложения шины вы сможете ее снять. Замиокулькас снова будет стоять ровно и гордо. Однако эксперт предупреждает, что на рахисе может остаться небольшой «шрам» от фиксации.

Опыт цветовода

"Интересная хитрость. Использую ее при необходимости. Однако важно понимать, что такое состояние рахисов может быть сигналом о более глубоких проблемах. Например, о переувлажнении или недостатке света. Поэтому наблюдение за растением в целом остается ключевым фактором для его благополучия", - поделилась опытом Светлана из Санкт-Петербурга.

Ранее портал "Городовой" рассказал про важную аптечную подкормку для замиокулькаса.

Анастасия Чувакова
