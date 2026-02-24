Город Пушкина и Достоевского: в каких произведениях есть Петербург — от декораций до главного героя

Санкт-Петербург за 300 лет стал полноправным героем русской классики

Санкт-Петербург — полноправный герой многих произведений русской литературы. Он предстает то парадным и величественным, то мрачным и болезненным, то мистическим и загадочным. За три столетия Северная столица вдохновила десятки писателей, создавших ее многоликий образ.

Произведения о Петербурге:

А.С. Пушкин — «Медный всадник», «Пиковая дама»

Н.В. Гоголь — «Невский проспект», «Шинель», «Нос»

Ф.М. Достоевский — «Преступление и наказание», «Белые ночи», «Идиот»

Стихотворения о Петербурге писали поэты Золотого и Серебряного века русской поэзии, а также шестидесятники и подлинный певец города на Неве Иосиф Бродский.

В каких произведениях есть Петербург

«Медный всадник» А.С. Пушкина — поэма, открывшая петербургскую тему в русской литературе. В ней впервые город показан амбивалентно: с одной стороны, величественное «Петра творенье», с другой — пространство, где сталкиваются имперская мощь и личная трагедия «маленького человека» Евгения. Именно здесь возникает ключевой для всей последующей литературы образ Петербурга как рокового, двойственного города.

«Невский проспект» Н.В. Гоголя — повесть, где главная улица города становится символом обмана и иллюзии. Гоголевский Петербург — это гротескный, дегуманизирующий город, где внешняя красота скрывает внутреннюю пустоту, а человек теряет себя. Писатель создает образ города, в котором все не то, чем кажется.

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского — роман, в котором Петербург выступает не просто фоном, а соучастником преступления. Достоевский изображает «город полусумасшедших», чья душная атмосфера давит на героев, провоцируя бред и преступления. Это трагический Петербург «униженных и оскорбленных».

«Белые ночи» Ф.М. Достоевского — удивительно светлое произведение о Петербурге, где город показан через призму романтических грез Мечтателя. Белые ночи становятся временем чуда, когда на пустынных улицах встречаются две родственные души. В этом городе даже одиночество может быть прекрасным.

Каждое из этих произведений открывает новую грань Петербурга, и все вместе они обеспечивают городу бессмертие.

Ранее Городовой рассказал, кто жил в Петергофе и как менялся облик города под влиянием исторических событий.