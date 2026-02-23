От дворцов до санаториев: кто жил в Петергофе и как менял его облик — краткая история города

История Петергофа — это история людей, которые здесь жили, работали и создавали эту удивительную резиденцию. От первых строителей до последних императоров — каждый оставил свой след.
Когда в 1710 году Пётр I задумал строить парадную резиденцию, сюда потянулись тысячи людей. Первыми жителями нового поселения стали мастеровые, высланные Петром из внутренних губерний на строительные работы.
С 1723 года, когда резиденция была торжественно открыта, и до 1917 года Петергоф оставался главной летней резиденцией российских монархов.
Пётр I сам выбирал место и разрабатывал концепцию. Сохранилось более десяти его рисунков и множество чертежей с пометками. Он построил для себя скромный, но уютный дворец Монплезир в голландском вкусе, а также домик Марли.
Елизавета Петровна, взойдя на престол, взялась перестраивать скромный дворец отца. По плану графа Растрелли появились боковые флигели и дворцовая церковь. Интерьеры засияли обилием золота, зеркал и резных украшений.
Екатерина II предпочитала классицизм. При ней разбили Английский парк, построили Английский дворец, переделали Тронный зал и Чесменский зал.
При Николае I Петергоф разросся новыми постройками: дача Александрия, церковь Петра и Павла, павильоны Царицын и Ольгин, бельведер на Бабигоне. В честь замужества дочери Николая Ольги за принцем Вюртембергским во дворце появилась «Ольгина половина».
До 1917 года население Петергофа составляли в основном дворцовые служители, офицеры и солдаты лейб-гвардейских полков.
После революции: музейные работники и реставраторы
После 1917 года жизнь Петергофа изменилась. Дворцы стали музеями, а в мае 1918 года по залам с экскурсией здесь побывали рабочие, позднее начали открывать санатории, дома отдыха, культурно-досуговые учреждения.
Во время Великой Отечественной войны город был оккупирован, дворцы разрушены, многие ценности утрачены. Но уже в первые дни после освобождения началось восстановление. Тысячи людей — реставраторы, художники, скульпторы — вернулись в разрушенный дворец. Они искали по всей стране фотографии утраченного Самсона, разбирали завалы, по крупицам воссоздавали убранство. Именно благодаря их труду мы сегодня можем любоваться восстановленным Петергофом.
Сегодня Петергоф — самый посещаемый музей России, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.