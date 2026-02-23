Фатальные последствия: вот почему нельзя носить смартфон в кармане куртки – ответ эксперта

Многие пользователи зимой предпочитают хранить смартфоны в карманах верхней одежды. Андрей Никандров, директор департамента "Телеком" IT-компании "Т1 Интеграция", считает данную практику нежелательной, поскольку она может привести к негативным последствиям.
Карманы зимней одежды не предназначены для хранения электронных устройств, чувствительных к температурным колебаниям, так как они не обеспечивают достаточной теплоизоляции.
Оптимальным решением является размещение телефона в сумке. В таких условиях температурные перепады сглаживаются, что минимизирует негативное воздействие на устройство.
При помещении мобильного телефона в карман он подвергается воздействию низких температур на улице, а затем — высоких температур в помещении (на работе, в магазине и т.д.). Подобные многократные циклы температурных изменений в течение одной прогулки.
В результате этого происходит снижение емкости аккумуляторной батареи, что приводит к ускоренной разрядке устройства.
Если же вы все-таки поместили телефон в карман, рекомендуется не спешить с подключением его к зарядному устройству сразу после возвращения домой.
Устройству требуется период адаптации после значительных температурных колебаний.
