Городовой / Полезное / Сколько можно не выключать компьютер и ноутбук — без риска для техники
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Просто жарю овсянку на сковороде – и через 10 минут вкуснятина к чаю готова: быстро, просто и вкусно Полезное
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сколько можно не выключать компьютер и ноутбук — без риска для техники

Опубликовано: 23 февраля 2026 09:07
 Проверено редакцией
Сколько можно не выключать компьютер и ноутбук — без риска для техники
Сколько можно не выключать компьютер и ноутбук — без риска для техники
Legion-Media
Можно ли надолго оставлять компьютер включенным 

Многие пользователи задаются вопросом: не вредно ли оставлять компьютер работать круглосуточно? Ответ может удивить — современные компьютеры способны работать без выключения годами, и это не приведёт к фатальным последствиям.

Что вреднее для компьютера: постоянная работа или частые включения

Вероятность отказа компонентов при круглосуточной работе ниже, чем риск от 200+ циклов включения-выключения в год. Самый опасный момент для компьютера — первые секунды после нажатия кнопки включения.

Постоянное включение и выключение создаёт термические циклы — компоненты нагреваются и остывают. Это вызывает тепловое расширение и сжатие материалов, что со временем может привести к микротрещинам в местах пайки и соединениях.

Когда перезагрузка необходима

Несмотря на способность работать годами, перезагружать компьютер иногда нужно:

  • Обновления ядра и драйверов — после их установки перезагрузка требуется для применения изменений
  • Утечки памяти — если приложение некорректно освобождает память, со временем система может замедлиться
  • Ошибки драйверов — особенно графических, которые могут накапливать ошибки
  • Обновления безопасности — критические патчи лучше применять своевременно

При круглосуточной работе первыми выходят из строя:

  • Вентиляторы охлаждения — единственные движущиеся части, которые имеют механический износ
  • Блоки питания — особенно в дешёвых компьютерах
  • Жёсткие диски — но при правильном охлаждении служат годами

Если вы решили оставлять компьютер включённым постоянно, обеспечьте хорошее охлаждение — чистите от пыли, проверяйте работу вентиляторов. Настройте энергосбережение — монитор можно отключать, жёсткие диски — отправлять в сон.

Используйте источник бесперебойного питания (ИБП) для защиты от скачков напряжения и внезапных отключений и отключите автоматические обновления операционной системы.

Но для ноутбуков круглосуточная работа не рекомендуется. Они не рассчитаны на постоянное охлаждение, более хрупкие, и аккумулятор будет постоянно перезаряжаться, сокращая срок службы.

Эксперты объясняют, технически компьютер можно оставлять включённым надолго — это не причинит ему вреда. Для большинства домашних пользователей оптимально использовать спящий режим ночью и перезагружать раз в 1–2 недели для установки обновлений. Главное следить за температурой и чистотой системы, а также защитить её от скачков напряжения.

Ранее Городовой рассказал, какие функции в телефоне отключить, чтобы он медленнее разряжался.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью