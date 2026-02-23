Сколько можно не выключать компьютер и ноутбук — без риска для техники

Новости по теме

Прокатился на Geely Monjaro рестайлинг-2026 - нашел и плюсы, и минусы: что стало с обновленным "китайцем"

Перейти

Не море и не горы: у молодежи новый тренд на отдых - полная перезагрузка

Перейти

Секретные стартовые площадки: почему обновление Петербурга может начаться не с хрущёвок, а с забытых фабрик

Перейти

Тошнит от куры, рыба в горло не лезет? «Городовой» разнообразил меню на день за вас

Перейти

Легенда изменилась: обновлённый поезд «Красная стрела» выходит на линию между Петербургом и Москвой

Перейти