Сколько можно не выключать компьютер и ноутбук — без риска для техники

Многие пользователи задаются вопросом: не вредно ли оставлять компьютер работать круглосуточно? Ответ может удивить — современные компьютеры способны работать без выключения годами, и это не приведёт к фатальным последствиям.
Что вреднее для компьютера: постоянная работа или частые включения
Вероятность отказа компонентов при круглосуточной работе ниже, чем риск от 200+ циклов включения-выключения в год. Самый опасный момент для компьютера — первые секунды после нажатия кнопки включения.
Постоянное включение и выключение создаёт термические циклы — компоненты нагреваются и остывают. Это вызывает тепловое расширение и сжатие материалов, что со временем может привести к микротрещинам в местах пайки и соединениях.
Когда перезагрузка необходима
Несмотря на способность работать годами, перезагружать компьютер иногда нужно:
- Обновления ядра и драйверов — после их установки перезагрузка требуется для применения изменений
- Утечки памяти — если приложение некорректно освобождает память, со временем система может замедлиться
- Ошибки драйверов — особенно графических, которые могут накапливать ошибки
- Обновления безопасности — критические патчи лучше применять своевременно
При круглосуточной работе первыми выходят из строя:
- Вентиляторы охлаждения — единственные движущиеся части, которые имеют механический износ
- Блоки питания — особенно в дешёвых компьютерах
- Жёсткие диски — но при правильном охлаждении служат годами
Если вы решили оставлять компьютер включённым постоянно, обеспечьте хорошее охлаждение — чистите от пыли, проверяйте работу вентиляторов. Настройте энергосбережение — монитор можно отключать, жёсткие диски — отправлять в сон.
Используйте источник бесперебойного питания (ИБП) для защиты от скачков напряжения и внезапных отключений и отключите автоматические обновления операционной системы.
Но для ноутбуков круглосуточная работа не рекомендуется. Они не рассчитаны на постоянное охлаждение, более хрупкие, и аккумулятор будет постоянно перезаряжаться, сокращая срок службы.
Эксперты объясняют, технически компьютер можно оставлять включённым надолго — это не причинит ему вреда. Для большинства домашних пользователей оптимально использовать спящий режим ночью и перезагружать раз в 1–2 недели для установки обновлений. Главное следить за температурой и чистотой системы, а также защитить её от скачков напряжения.
