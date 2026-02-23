Городовой / Город / Циклон покидает Петербург: снег уплотнился, грядёт похолодание
Циклон покидает Петербург: снег уплотнился, грядёт похолодание

Опубликовано: 23 февраля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Больше осадков не ожидается.

По словам синоптика Александра Колесова, Петербург пережил атаку циклона. Специалист отметил, что циклон уже удаляется от Северной столицы, благодаря чему осадки практически закончились.​

Осадки за период циклона

За время его прохождения в городе выпало от 4 мм осадков в Ломоносове до 6 мм в Лисьем Носу, а в центре — чуть более 5 мм. Поскольку температура держалась на уровне -2…-3 °C, снег стал плотным и утратил начальную пушистость, как в начале недели.​

Сегодня в Петербурге осадков не предвидится. Ветер останется западным, но значительно ослабеет, а воздух немного охладится: ночью ожидается мороз, днем — -3…-5 °C.​

Автор:
Юлия Аликова
