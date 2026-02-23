Циклон покидает Петербург: снег уплотнился, грядёт похолодание

Больше осадков не ожидается.

По словам синоптика Александра Колесова, Петербург пережил атаку циклона. Специалист отметил, что циклон уже удаляется от Северной столицы, благодаря чему осадки практически закончились.​

Осадки за период циклона

За время его прохождения в городе выпало от 4 мм осадков в Ломоносове до 6 мм в Лисьем Носу, а в центре — чуть более 5 мм. Поскольку температура держалась на уровне -2…-3 °C, снег стал плотным и утратил начальную пушистость, как в начале недели.​

Сегодня в Петербурге осадков не предвидится. Ветер останется западным, но значительно ослабеет, а воздух немного охладится: ночью ожидается мороз, днем — -3…-5 °C.​