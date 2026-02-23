Городовой / Полезное / Порвала губку на части — мыши "смылись" из дома навсегда: грошовый метод борьбы с грызунами
Порвала губку на части — мыши "смылись" из дома навсегда: грошовый метод борьбы с грызунами

Опубликовано: 23 февраля 2026 11:04
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как не допустить нашествия мышей в дачный дом - гуманный способ без кровопролития

Мало кому приятно при открытии дачного сезона и отпирании домика после зимы встретить на пороге грызунов, которые обосновались тут за зиму как хозяева. Повсюду мышиный помет, погрызенная мебель и испорченные запасы - остается лишь хвататься за яды и мышеловки. Однако существует эффективный способ не допустить такой ситуации и обойтись без кровопролития. Эффективным способом профилактики против грызунов делится автор дзен-канала "ХОЗЯЮШКА".

Итак, прежде всего, надо понять, откуда источник проблемы. А источник в мелких щелях и дырах, сквозь которые мыши и проникают в дачный дом. Обойдите весь дом, осмотрите фундамент, стены, углы, плинтуса, места входа труб и проводов. Вы обнаружите десятки дыр, трещин и зазоров. Все, что размером с карандаш - идеальный вход для мышки. Теперь все, что нужно сделать - это заделать щели. Вот два идеальных для этой цели варианта.

Битое стекло

Возьмите битое стекло (можно растолочь молотком бутылку или банку) и плотно засыпьте его в щель. Сверху залейте цементным раствором или задуйте пеной. Как только незваная гостья попытается прогрызть препятствие, то напорется на острые осколки и больше туда не сунется.

Металлическая губка для посуды

Самый простой способ заделать дыры - разорвать на куски металлическую губку и плотно запихать ее в дыры, а сверху зацементировать. Мышиные зубы не смогут прогрызть металл, и мелкому созданию придется искать на зиму другое жилье.

Да, на поиск щелей и заделку придется потратить целый день, но зато весной вы вернетесь в чистый и свободный от мышей дом.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
