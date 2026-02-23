Городовой / Город / Кошелёк против жизни: частные клиники Петербурга в судебной ловушке из-за экстренной помощи
Кошелёк против жизни: частные клиники Петербурга в судебной ловушке из-за экстренной помощи

Опубликовано: 23 февраля 2026 11:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Из-за платной экстренной помощи частным клиникам грозят суды. 

Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга требует установить ясные правила расчета стоимости экстренной медицинской помощи, сообщил «Известиям» ее гендиректор Александр Солонин.​

Частным медучреждениям угрожают судебные разбирательства из-за взимания платы за экстренную помощь.

В ряде случаев негосударственные клиники пытаются получить деньги напрямую от пациентов, а не из Фонда ОМС, как требует закон. Уже заведены иски о возврате средств по договорам и возмещении морального вреда.​

Типичные ситуации

Как объяснила адвокат пострадавших Полина Габай, инциденты однотипны: пациенты приезжают на плановое лечение, но попадают в реанимацию, где им выставляют счета на миллионы рублей.

При смерти больного требования направляют родственникам, а при отказе от оплаты — в суд.​

Предложения по регулированию

Солонин подчеркнул необходимость четкого разделения обязанностей. Клиники в программе ОМС должны бесплатно помогать пациентам в экстренных случаях, получая от государства компенсацию по обоснованным тарифам, а не по остаткам.

Если клиника вне реестра ОМС, ей нужно лишь стабилизировать состояние и передать больного в государственную скорую или ближайшую больницу.

Также требуется точное определение понятия «экстренное состояние» и критериев для транспортировки.​

Причины конфликтов

По мнению гендиректора, споры возникают не из-за корысти клиник, а из-за неясности в правовых и финансовых нормах. Экстренная помощь обязана быть бесплатной для граждан, но не для медорганизаций.

Участники ОМС могут рассчитывать на выплаты из фондов, хотя тарифы часто ниже себестоимости. Для клиник вне программы компенсаций за дорогостоящие вмешательства вообще не предусмотрено.​

Юлия Аликова
Город
