Не мусор, а чистое золото: 5 неожиданных идей для здоровых семян и крепкой рассады

Опубликовано: 23 февраля 2026 12:15
 Проверено редакцией
Полезные способы применения обычным чайным пакетикам. 

Оказывается, обычным чайным пакетикам можно найти применение как для семян, так и для рассады, а некоторые используют их в качестве ароматизатора.

Вот 5 способов использовать пакетики от чая, о которых рассказал агроном Петр Ломоносов:

  • Замена торфяным таблеткам. Разрежьте пакетик чая, высыпите его в емкость и заполните торфом. Переместите в контейнер – и можно высаживать семена сельдерея или петунии.
  • Замачивание семян для рассады. Насыпьте семена внутрь чайного пакетика, положите этикетку, скрепите и опустите в жидкий биостимулятор.
  • Обогащение компоста. В составе чайной заварки есть калий, фосфор и азот – ценнейшие вещества для органики. Также благодаря такой добавке компост станет более рыхлым и воздушным.
  • Отпугивание луковой и морковной мухи. Напитайте чайные пакетики хвойным экстрактом, положите в пакеты (заранее сделайте в них отверстия), а их уже поместите на поверхность земли через каждые полтора метра. Насекомые-вредители, не чувствуя запаха овощей, покинут ваш участок.
  • Вместо ароматизатора. Капните на высушенный чайный пакетик немного эфирного масла поместите на полки или в обувь.

Ранее портал «Городовой» рассказал, что добавить в лунку при посадке рассады томатов.

Татьяна Идулбаева
Полезное
