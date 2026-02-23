Городовой / Город / Президент «Краснодара» удержал Кордобу от перехода в «Зенит»
Президент «Краснодара» удержал Кордобу от перехода в «Зенит»

Опубликовано: 23 февраля 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Петербургский клуб делал ему очень выгодное предложение.

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, что «Зенит» предлагал ему крайне привлекательные условия. В сезоне-2024/2025 петербургский клуб сулил колумбийцу солидную зарплату, премии и дополнительные бонусы.

«Все мы понимаем, что значит «Зенит» для этой лиги. Мне предлагали очень высокую зарплату, бонусы и прочее», — отметил Кордоба в документальном фильме «Краснодар. Путь к чемпионству».

Однако нападающий решил остаться в «Краснодаре». Он подчеркнул роль руководства и тренерского состава: президент клуба приложил максимум усилий для его удержания. Забота и доверие оказались важнее финансовых предложений.

Юлия Аликова
