Где учился Николай Валуев в Санкт-Петербурге?

Николай Валуев окончил Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.

Николай Сергеевич Валуев получил высшее образование в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. Это учебное заведение стало для него не просто этапом в получении диплома, а логичным продолжением спортивного пути, который начался ещё в школьные годы.

Образование в Лесгафте

После окончания школы №262 в Красном Селе (Ленинград) в 1990 году Валуев поступил в институт им. П. Ф. Лесгафта. Однако обучение было прервано — Николай сосредоточился на спортивной карьере. Диплом о высшем образовании он получил только в 2009 году, защитив дипломную работу на тему «Психологическое состояние и активность мужчин и женщин, занимающихся боксом, на разных этапах подготовки».

Интересно, что 27 июня 2009 года губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко наградила Николая Валуева статуэткой бронзового сфинкса вместе с 78 лучшими выпускниками вузов города. Это стало признанием не только академических достижений, но и спортивных заслуг — на тот момент Валуев уже был заслуженным мастером спорта России и чемпионом мира по версии WBA.

Школьные годы и начало спортивного пути

До поступления в Лесгафта Валуев учился в школе №262 в Красном Селе. Ещё в 5 классе он начал заниматься баскетболом и в составе сборной команды Фрунзенской детской юношеской спортивной школы (ДЮСШ) стал чемпионом страны среди юношей младшего возраста.

Позже Николай перешёл в лёгкую атлетику и занимался метанием диска в Ленинградской школе высшего спортивного мастерства ДСО «Зенит» (сейчас — СДЮШОР по лёгкой атлетике им. В. И. Алексеева). Под руководством тренера он выполнил норматив мастера спорта.

Дополнительные факты

В 2012 году Валуев получил второе высшее образование — на экономическом факультете Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского.

Рост Николая Валуева — 213 сантиметров, размах рук — 216 сантиметров. Эти физические данные стали его преимуществом в боксе, где он выступал в супертяжёлой весовой категории.

После завершения спортивной карьеры, Валуев занялся политикой и общественной деятельностью. Он стал депутатом Государственной думы, а также открыл Школу бокса Николая Валуева на базе лицея №590 в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

