Воробьиный улов Петербурга: третье место и первое по энтузиастам

Опубликованы результаты зимнего этапа Всероссийской акции «Воробьи на кустах». Участники подсчитали в общей сложности 322 323 птицы, обследовав более 14 тысяч мест с 7 по 15 февраля, рассказали организаторы.
Санкт-Петербург расположился на третьем месте в общем зачете акции. Местные жители зафиксировали 18 943 воробья.
Лидером стала Москва с показателем 31 193 особи, а второе место досталось Подмосковью — 20 114 птиц, сообщает "Город".
Город на Неве выделился как лидер по количеству участников: за воробьями наблюдали 1755 человек. Кроме того, Петербург лидировал по числу точек учета — 1349.