Воробьиный улов Петербурга: третье место и первое по энтузиастам

Опубликовано: 23 февраля 2026 17:00
 Проверено редакцией
Всего участники смогли насчитать 322 323 пернатых.

Опубликованы результаты зимнего этапа Всероссийской акции «Воробьи на кустах». Участники подсчитали в общей сложности 322 323 птицы, обследовав более 14 тысяч мест с 7 по 15 февраля, рассказали организаторы.​

Санкт-Петербург расположился на третьем месте в общем зачете акции. Местные жители зафиксировали 18 943 воробья.

Лидером стала Москва с показателем 31 193 особи, а второе место досталось Подмосковью — 20 114 птиц, сообщает "Город".

Город на Неве выделился как лидер по количеству участников: за воробьями наблюдали 1755 человек. Кроме того, Петербург лидировал по числу точек учета — 1349.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
