Укол в стебель - и герань выпускает бутон за бутоном: роскошное цветение через 7 дней

Многие цветоводы сталкиваются с ситуацией, когда герань отказывается цвести. Иногда стандартные методы ухода - полив и подкормки - перестают работать.
В таком случае на помощь приходят нестандартные приемы, которые основаны на физиологии растений. Один из них - создание для цветка легкой стрессовой ситуации, которая запускает механизм размножения.
Когда стимуляция не нужна
Необходимо оценить состояние растения. Если цветок ослаблен, находится в состоянии покоя или поражен болезнями, любые стрессовые воздействия только навредят ему. Стимулировать к цветению можно исключительно крепкие и жизнеспособные кусты.
Техника «металлического прокола»
Процедура проводится очень просто и не требует специальных инструментов. Необходимо лишь продезинфицировать металлический предмет, чтобы избежать занесения инфекции в ткани растения.
Пошаговая инструкция:
- возьмите обычную канцелярскую скрепку и полностью разогните ее;
- обработайте полученную проволоку спиртом;
- на высоте 2 см от почвы проткните ствол растения насквозь.
Результат и уход после процедуры
Растение воспринимает повреждение как угрозу жизни. В результате герань активизирует внутренние резервы и выбрасывает цветоносы.
Обычно первые бутоны появляются спустя неделю. Через 7 дней после начала цветения аккуратно уберите скрепку из стебля.
Интересно, что этот метод дает и дополнительный эффект. Если сделать несколько проколов толстой иглой, на стебле могут пробудиться спящие почки, и куст станет более пышным и ветвистым, сообщает канал "Собираем урожай".
Ранее "Городовой" рассказал, чем подкормить герань в феврале.