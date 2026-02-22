Герани в феврале - обязательно: 50 мл под корень - и в марте пеларгония усыпана яркими цветами

Герань радует цветоводов пышными шапками соцветий, но к концу зимы даже самые ухоженные кустики могут выглядеть уставшими. Это объясняется просто: зимой растение испытывает стресс из-за короткого светового дня и сухого воздуха от батарей.
Чтобы цветок не просто доживал до весны, а набрался сил для будущего буйного цветения, ему нужна особая поддержка. Февраль — идеальное время для пробуждения герани от вынужденной спячки.
В этот период важно провести правильную обрезку и дать растению специальный питательный сигнал. Так пеларгония проснется и подготовится к сезону.
Правильная обрезка
Удалите все вытянувшиеся, слабые и поврежденные побеги. Для активного роста оставьте крепкие стебли высотой около 10 см. Такая процедура помогает растению перераспределить силы и стимулирует развитие новых боковых ветвей, на которых в будущем появятся цветы.
Питательный раствор для активного роста
Самый важный этап февральского ухода - это специальный полив. Для приготовления "эликсира" используются доступные компоненты, которые работают в комплексе:
- 1 ч. л. перекиси водорода;
- 2 капли йода;
- 1/2 ч. л. лимонного сока.
Все ингредиенты растворяем в одном литре теплой воды. Полученным составом герань поливаем раз в две недели. Важно вносить раствор по влажной земле, чтобы не обжечь корни.
Условия для пышного цветения
Герань не переносит переувлажнения, поэтому в следующий раз полейте ее только после просыхания верхнего слоя грунта. Комфортная температура воздуха для пеларгонии в этот период составляет около 18 градусов.
Горшок с цветком обязательно должен стоять на самом светлом подоконнике, так как даже зимнее солнце необходимо для закладки бутонов. Чтобы куст формировался равномерно, его рекомендуется раз в неделю слегка поворачивать другой стороной к свету, сообщает "На даче у деда Егора".
Ранее "Городовой" назвал 7 правил выращивания рассады лобелии - от семечка до пышного куста.