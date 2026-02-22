Даже самая убогая прихожая станет просторной и функциональной: ловкость рук и никакого мошенничества – 5 секретов дизайнера

Дизайнер делится проверенными лайфхаками, которые сделают вашу прихожую визуально просторнее и намного интереснее

Если тесная прихожая постоянно действует на нервы, можно кое-что убрать и кое-что добавить – тогда она станет намного удобнее и визуально просторнее. Секретами поделилась дизайнер Марина Павлова.

Развенчиваем мифы о цвете

Оказывается, общеизвестное правило «для тесных помещений – только светлые оттенки» зачастую работает совсем наоборот. Из-за однотонной светлой гаммы пространство будет плоским и безликим.

Вместо этого попробуйте использовать сразу несколько оттенков, которые имеют одну и ту же цветовую температуру. Например, если оформить дальнюю стену в темных оттенках, то вытянутый коридор станет визуально короче, а для добавления объема и пространства воспользуйтесь градиентом от темного к светлому.

Работаем с фактурой

Гладкие окрашенные стены – не самый удачный вариант: из-за него пространство выглядит плоским. Если использовать как можно больше фактур, то вы добавите прихожей глубину, сложность, сочетание света и тени.

Пример: в верхней части стены – декоративная штукатурка с эффектом травертина (камня с зернистой структурой), в середине – деревянные рейки, в нижней части – матовая краска. Если стена состоит из нескольких слоев, то прихожая уже не будет казаться узкой.

То же самое касается и пола: старайтесь использовать как можно больше фактур – например, керамогранит с рельефом или крупная плитка под натуральный неоднородный камень.

Заказываем встроенные системы хранения

Если в шкафу есть и закрытые, и открытые секции, и глухие фасады, и нечто наподобие витрин, а сам он выполнен из разных материалов, то вы не только грамотно воспользуетесь каждым сантиметром маленького пространства, но и привнесете в интерьер квартиры свежие, индивидуальные решения.

Хорошо, если внизу у вас не просто обувница, а открытая мягкая скамья с выдвижными ящиками.

Играем с освещением

В тесной прихожей желательно создать многоуровневое освещение. Для базового уровня подойдут встроенные светильники с рассеянным светом по периметру потолка. Для дополнительного уровня можно обустроить подсветку фактурных стен, а для третьего – декоративное освещение наподобие точечных светильников в нижней части предметов мебели.

Устанавливаем предметы декора

Главный элемент – это, конечно, зеркало. Хорошо, если у него не стандартная рама, а сделанная, например, из состаренного дерева, а сама форма – в виде асимметрии или арки. Вместо резинового коврика отдайте предпочтение текстильному напольному покрытию с интересным орнаментом, а вместо обычных крючков – дизайнерским деревянным.

