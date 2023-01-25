Вещи таких оттенков лучше убрать в шкаф подальше.
В быту незаменимая вещь.
Излишествам в дизайне не место.
От старомодных вещей нужно избавляться.
Иначе гости вас засмеют.
Не бойтесь экспериментировать.
Модницы о них уже и думать забыли.
Необязательно тратить тысячи на модные предметы гардероба.
Внимательно осмотрите перед покупкой.
Стопроцентные стильные «нет» зимой.
Окружающие точно обратят внимание.
Эти предметы декора больше не вызовут смех у гостей.
Посторонним туда вход воспрещен.
Ловкость рук и пять минут вашего времени.
Такого не увидишь даже в музее.
Достаточно добавить несколько деталей.
Назначение необычной архитектурной детали вызывает вопросы.
Так делают многие модницы.
Универсальные ингредиенты на вашей кухне.
Сейчас лучше избавиться от былой роскоши.