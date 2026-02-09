Не только ковры на стенах: в СССР эти 6 вещей были в каждой квартире - некоторые снова в моде

В СССР обставить квартиру было непростой задачей. Мебель, посуда, текстиль — всё было дефицитом. Получить заветную «стенку» или сервант означало выстоять многолетнюю очередь или иметь «связи». В результате в совершенно разных семьях, от Риги до Владивостока, стояли удивительно похожие вещи, вспоминает источник.

Трельяж

В прихожей или спальне непременно стоял трельяж — тумба с тремя зеркальными створками. Боковые створки позволяли увидеть себя со спины, оценить наряд и причёску со всех сторон. На полочке хранили расчёски, косметику, духи.

Мебельная «Стенка»

Сердцем квартиры была громоздкая мебельная «стенка». Монументальный гарнитур заменял гардеробную, библиотеку, архив, кладовку и витрину. В нём хранилось всё — от школьных учебников до запасных одеял. Стенка и помогала поддерживать порядок, и служила украшением комнаты.

Сервант и хрусталь

Центральное место в «стенке» занимал застеклённый сервант. На его полках стояла парадная посуда - хрусталь, сервизы, фарфоровые статуэтки. Пили и ели из этой красоты лишь несколько раз в году — на Новый год, день рождения, встречая гостей.

Диван-кровать

В гостиной стоял раскладной диван. Днём он был местом для чтения, приёма гостей и просмотра телевизора, а ночью превращался в спальню. Для уюта на нём раскладывали маленькие декоративные подушки — «думки». Часто они были плодом домашнего творчества: связанные крючком, расшитые бисером или украшенные вышивкой.

Ковёр на стене

На стены советские граждане вешали ковры - для красоты и пользы. В панельных домах стены были холодными, а ковёр давал теплоизоляцию. Также он глушил звуки из соседних квартир в условиях хорошей слышимости. И на фоне скучных, однотипных обоев яркий ковёр с оленями или восточным узором создавал ощущение уюта. Кстати, тренд вешать небольшие коврики на стены снова возвращается.

Стол-книжка

В каждой квартире был стол-книжка. В час пиршества скромный узкий предмет мебели преображался! Подняв столешницу и выдвинув опоры, хозяева получали огромный праздничный стол, за которым свободно размещалась вся большая семья и гости. Это изобретение было идеальным для экономии драгоценных метров в малогабаритных квартирах и до сих пор остается актуальным.

