Кого убили в храме Спаса на Крови?
Кого убили в храме Спаса на Крови?

Опубликовано: 9 февраля 2026 09:25
 Проверено редакцией
Кого убили в храме Спаса на Крови?
Global Look Press/Konstantin Kokoshkin

Храм Воскресения Христова на крови (Спас на Крови) в Санкт-Петербурге — это не просто архитектурное чудо, но и памятник, возведённый на месте трагического события. 1 марта 1881 года (13 марта по новому стилю) здесь был смертельно ранен император Александр II.

Что произошло?

В тот день Александр II ехал в карете по набережной Екатерининского канала (сейчас — канал Грибоедова). Возле Михайловского сада народоволец Николай Рысаков бросил первую бомбу.

Она взорвалась у кареты, но император не пострадал. Он вышел из экипажа, чтобы узнать о состоянии раненых. В этот момент другой террорист, Игнатий Гриневицкий, бросил вторую бомбу — прямо под ноги Александру II. Взрыв смертельно ранил царя. Гриневицкий тоже погиб от осколков.

Александр II, истекая кровью, прошептал: «Отвезите меня во дворец… Там я хочу умереть». Его доставили в Зимний дворец, где он скончался несколько часов спустя. Похоронили императора в Петропавловском соборе.

Почему храм назвали «на Крови»?

Название «Спас на Крови» связано с местом трагедии. «Спас» — сокращённое от «Спаситель», то есть Иисус Христос. А «на Крови» указывает на то, что храм построен на месте, где пролилась кровь императора.

При строительстве храма Александр III (сын убитого царя) распорядился сохранить камни мостовой, плиты тротуара и фрагмент решётки канала, на которые пролилась кровь отца. Эти элементы до сих пор находятся в стенах собора.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
