Парковочный рейд: Петербург арендует экипажи для слежки за платными зонами за 30 млн

Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга объявил электронный аукцион на услуги аренды легковых автомобилей с водителем для контроля зоны платной парковки в Адмиралтейском и Центральном районах.
Начальная максимальная стоимость контракта — 30,29 млн рублей, согласно информации о закупке, сообщает МК в Питере.
Из документации следует, что машины задействуют для надзора за платными парковками с 1 по 31 марта 2026 года. Заявки принимают до 12 февраля, итоги аукциона подведут 16 февраля.
Услуги по контракту начнутся после его подписания, но не ранее 1 марта, и завершатся не позднее 8 мая 2026 года. Финансирование пойдет из бюджета города.