Грипп В штурмует Петербург и Москву: инфекционист раскрыл секреты защиты

В Санкт-Петербурге и Москве фиксируется рост случаев заболевания тяжелой формы гриппа, в частности штамма В.
Заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов в беседе с NewsNN подчеркнул, что грипп В протекает довольно тяжело, хотя и легче, чем грипп А.
Он напомнил: любые ОРВИ, включая грипп, представляют особую опасность для малышей и пожилых. Для защиты эксперт рекомендует прививаться заранее — в сентябре-октябре, соблюдать базовые меры профилактики и поддерживать здоровый образ жизни.
Краснов советует спать достаточно, есть полезную еду и отказаться от вредных привычек вроде курения для укрепления иммунитета.