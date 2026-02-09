Городовой / Город / Грипп В штурмует Петербург и Москву: инфекционист раскрыл секреты защиты
Грипп В штурмует Петербург и Москву: инфекционист раскрыл секреты защиты

Опубликовано: 9 февраля 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru

В Санкт-Петербурге и Москве фиксируется рост случаев заболевания тяжелой формы гриппа, в частности штамма В.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов в беседе с NewsNN подчеркнул, что грипп В протекает довольно тяжело, хотя и легче, чем грипп А.​

Он напомнил: любые ОРВИ, включая грипп, представляют особую опасность для малышей и пожилых. Для защиты эксперт рекомендует прививаться заранее — в сентябре-октябре, соблюдать базовые меры профилактики и поддерживать здоровый образ жизни.​

Краснов советует спать достаточно, есть полезную еду и отказаться от вредных привычек вроде курения для укрепления иммунитета.​

Юлия Аликова
