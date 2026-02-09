Городовой / Вопросы о Петербурге / В честь кого названа Плесецкая улица в Санкт-Петербурге?
В честь кого названа Плесецкая улица в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 9 февраля 2026 11:45
 Проверено редакцией
космодром
Global Look Press/ MOD Russia

Плесецкая улица в Санкт-Петербурге получила своё название 3 апреля 2013 года в честь космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области. Это решение было частью общей концепции наименования улиц в микрорайоне, где топонимика связана с авиационно-космической тематикой.

Микрорайон, где расположена Плесецкая улица, исторически связан с авиационной тематикой. В годы Великой Отечественной войны здесь находился военный аэродром, с которого вылетали торпедоносцы. Сегодня об этом напоминают названия соседних улиц, например, улица Лётчика Паршина (в честь Героя Советского Союза Георгия Паршина) и Арцеуловская аллея (в честь лётчика Константина Арцеулова).

Плесецкая улица стала логичным продолжением этой традиции. Её название не связано с конкретным человеком, а отсылает к значимому объекту, связанному с освоением космоса. В том же микрорайоне есть и другие улицы, названия которых связаны с космической тематикой, например, Байконурская улица и проспект Королёва.

Интересно, что на момент присвоения названия улица ещё не была построена — это было проектное решение. Строительство началось позже, и первый полноценный участок от проспекта Авиаконструкторов до Нижне-Каменской улицы открыли только в 2022 году.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
