В честь кого названа Плесецкая улица в Санкт-Петербурге?

Плесецкая улица в Санкт-Петербурге получила своё название 3 апреля 2013 года в честь космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области. Это решение было частью общей концепции наименования улиц в микрорайоне, где топонимика связана с авиационно-космической тематикой.

Микрорайон, где расположена Плесецкая улица, исторически связан с авиационной тематикой. В годы Великой Отечественной войны здесь находился военный аэродром, с которого вылетали торпедоносцы. Сегодня об этом напоминают названия соседних улиц, например, улица Лётчика Паршина (в честь Героя Советского Союза Георгия Паршина) и Арцеуловская аллея (в честь лётчика Константина Арцеулова).

Плесецкая улица стала логичным продолжением этой традиции. Её название не связано с конкретным человеком, а отсылает к значимому объекту, связанному с освоением космоса. В том же микрорайоне есть и другие улицы, названия которых связаны с космической тематикой, например, Байконурская улица и проспект Королёва.