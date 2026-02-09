ИИ-бум в Петербурге: топ-IT зарабатывают до 500 тысяч в месяц

Новости по теме

В феврале герани – обязательно: 5 мл в воду – и бутоны лезут как угорелые, мощное цветение 10 из 10

Перейти

К 2028‑му высокие зарплаты станут привилегией тех, кто научится обращаться с ИИ

Перейти

В Петербурге «полдня» оказалось выгоднее: зарплаты работников с частичной занятостью выросли на 10%

Перейти

Петербург на пути к зарплатам мечты: сколько будут зарабатывать горожане через 10 лет

Перейти

Средняя зарплата учителей в Петербурге выросла на 10 тысяч: вот в каких районах получают больше всего

Перейти