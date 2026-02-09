ИИ-бум в Петербурге: топ-IT зарабатывают до 500 тысяч в месяц

В Санкт-Петербурге наиболее востребованные IT-специалисты способны получать до 500 тысяч рублей ежемесячно. Самые высокие зарплаты достаются профессионалам в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.
Эксперты отмечают, что максимальный доход отдельных IT-специалистов в Северной столице достигает 520 тысяч рублей. Лидерами по заработку выступают инженеры по машинному обучению (ML-инженеры).
Медианный диапазон зарплат варьируется от 150–300 тысяч рублей в одном исследовании и от 184–345 тысяч в другом, согласно данным «ДП».
Уровень оплаты зависит от квалификации и навыков специалиста. По оценкам экспертов, медианная зарплата ML-инженера в Петербурге после налогов составляет 220 тысяч рублей, а пик дохода без бонусов, льгот и компенсаций — 520 тысяч рублей. За 2025 год этот показатель вырос на 10%.