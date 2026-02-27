Городовой / Полезное / Стаканы для рассады - непростительная ошибка: выращиваю томаты в другой емкости - корни стали прочнее, чем у баобаба
Стаканы для рассады - непростительная ошибка: выращиваю томаты в другой емкости - корни стали прочнее, чем у баобаба

Какая тара лучше всего подходит для рассады томатов

Для посева томатов на рассаду принято использовать пластиковые стаканы. Эта тара имеет низкую цену, легко моется и может применяться на протяжении многих лет. Те садоводы, которые используют такие емкости, могли сталкиваться с их недостатками.

Растения в стаканах часто получаются хилыми, тонкими, из-за чего они плохо приживаются после высадки в почву. Это связано с ограниченным объемом грунта, который быстро истощается даже при частых подкормках. Канал «Огородные шпаргалки» советует использовать для рассады томатов только ящики из пластика или дерева.

Принцип работы ящичного метода

«Принцип строится на соперничестве корневых систем. Как только корни соседних растений касаются друг друга, стартует борьба за питательные элементы. Данный процесс запускает интенсивное разветвление и формирование крепкой корневой массы», - сообщает источник.

При выращивании томатов в стаканах корни достигают стенок уже через 2 недели, далее они начинают закручиваться. Это приводит к полной остановке развития корневой системы. В ящике растения будут развиваться до самой высадки.

«Экономия тоже радует. Один ящик размером 60 на 40 сантиметров заменяет 24 стаканчика по 500 миллилитров. Трачу в два раза меньше денег на тару. Времени на уход уходит вполовину меньше», - рассказывает канал.

Ошибки дачников

  1. Неправильный полив. Рассаду в ящиках нужно поливать реже, чем в стаканах. Но не все об этом знают. Большой объем грунта держит влагу больше, поэтому избыток воды способен привести к грибкам.
  2. Неправильный посев. При посеве семян в ящики необходимо соблюдать расстояние в 8 см. При интервале менее 6 см растения начинают слишком конкурировать друг с другом. Это приводит к ослаблению рассады.

Ранее портал «Городовой» рассказал, когда сеять томаты на рассаду в марте 2026 года.

