Городовой / Полезное / Когда сеять томаты на рассаду - в месяце всего 8 благоприятных дней: Лунный календарь на март 2026 года
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
7 причин образования пустоцветов у огурцов: исправить ситуацию легко – зеленцы попрут как ненормальные Полезное
Самый тихий регион России: Ленобласть на 20% безопаснее страны Город
Отучаем кошку кусаться - эти приемы работают безотказно: без запугивания и наказания питомца Полезное
Рассада станет мощной и крепкой: 2 шт. в воду – и томаты с перцами окрепнут на глазах – будут толще пальца Полезное
Исаакиевский собор на пляже: курьёз с афишей американских гонок Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Когда сеять томаты на рассаду - в месяце всего 8 благоприятных дней: Лунный календарь на март 2026 года

Опубликовано: 25 февраля 2026 17:55
 Проверено редакцией
Когда сеять томаты на рассаду - в месяце всего 8 благоприятных дней: Лунный календарь на март 2026 года
Когда сеять томаты на рассаду - в месяце всего 8 благоприятных дней: Лунный календарь на март 2026 года
Legion-Media
В какие дни марта нужно заниматься посевом томатов

Март является идеальным месяцем для посева семян томатов на рассаду. Этот момент очень важен, так как от него зависит развитие растений и урожайность. В марте наблюдается достаточное количество солнечных дней, но не все подходят для работ.

Лучше всего ориентироваться при посеве томатов на Лунный календарь. Если провести работы в неблагоприятные дни, то высока вероятность столкнуться с плохим развитием растений. В дальнейшем это приведет к болезням, низкой урожайности.

Сайт «Антонов сад» осуществляет посев только по Лунному календарю, поэтому проблем с рассадой не возникает. Ежегодно он получает богатый урожай от любых сортов томатов.

Благоприятные дни марта 2026 года: 1, 8, 9, 18, 22, 23, 26, 27.

Неблагоприятные дни марта 2026 года: 3, 15, 17, 19.

Сроки посева томатов по регионам:

  • Северо-Западный – середина марта;
  • Средняя полоса – ближе к началу марта;
  • Урал – начало марта;
  • Сибирь – конец марта;
  • Юг – первые дни марта.

«Помимо Лунного календаря, при выборе оптимальных сроков для посева семян томата на рассаду необходимо руководствоваться и климатическими особенностями региона вашего проживания. В противном случае можно высадить рассаду раньше оптимального срока, и она погибнет от возвратных заморозков», - сообщает источник.

Совет садовода:

«При покупке семян ранних сортов важно учесть, что они дают урожай через 80-90 дней. Эти культуры лучше сеять в благоприятные дни конца марта вне зависимости от региона России».

Ранее портал «Городовой» рассказал, когда сеять петунию на рассаду.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью