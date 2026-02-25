Когда сеять томаты на рассаду - в месяце всего 8 благоприятных дней: Лунный календарь на март 2026 года

Март является идеальным месяцем для посева семян томатов на рассаду. Этот момент очень важен, так как от него зависит развитие растений и урожайность. В марте наблюдается достаточное количество солнечных дней, но не все подходят для работ.
Лучше всего ориентироваться при посеве томатов на Лунный календарь. Если провести работы в неблагоприятные дни, то высока вероятность столкнуться с плохим развитием растений. В дальнейшем это приведет к болезням, низкой урожайности.
Сайт «Антонов сад» осуществляет посев только по Лунному календарю, поэтому проблем с рассадой не возникает. Ежегодно он получает богатый урожай от любых сортов томатов.
Благоприятные дни марта 2026 года: 1, 8, 9, 18, 22, 23, 26, 27.
Неблагоприятные дни марта 2026 года: 3, 15, 17, 19.
Сроки посева томатов по регионам:
- Северо-Западный – середина марта;
- Средняя полоса – ближе к началу марта;
- Урал – начало марта;
- Сибирь – конец марта;
- Юг – первые дни марта.
«Помимо Лунного календаря, при выборе оптимальных сроков для посева семян томата на рассаду необходимо руководствоваться и климатическими особенностями региона вашего проживания. В противном случае можно высадить рассаду раньше оптимального срока, и она погибнет от возвратных заморозков», - сообщает источник.
Совет садовода:
«При покупке семян ранних сортов важно учесть, что они дают урожай через 80-90 дней. Эти культуры лучше сеять в благоприятные дни конца марта вне зависимости от региона России».
