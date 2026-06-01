Московский вокзал — абсолютный чемпион, а Ладожский в аутсайдерах: как распределились 79 миллионов пассажиров в 2026 году
Железные дороги Северо-Запада продолжают набирать популярность. За первые пять месяцев 2026 года поезда Октябрьской магистрали (ОЖД) перевезли почти 79 миллионов человек.
Это на 1,7% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе ОЖД.
Электрички — лидеры поездок
Большинство пассажиров выбирают короткие маршруты. Пригородные поезда (те самые привычные нам электрички и комфортные «Ласточки») перевезли почти 72 миллиона человек. Спрос на них вырос на 2,4%.
Почему так происходит? Многие переезжают жить в область, но работают в Петербурге. К тому же «Ласточки» стали ходить чаще, а по комфорту они уже давно не уступают автомобилям. Это помогает избежать пробок на въезде в город.
Дальние поездки теряют популярность
А вот с поездами дальнего следования ситуация иная. За пять месяцев пассажиропоток здесь просел почти на 4%. Особенно заметно это было в мае — спад составил более 8%.
Причин может быть несколько. Возможно, люди стали чаще выбирать самолеты или личные авто для отпусков. А может, дело в ценах на билеты или просто в смене планов на майские праздники.
Где в Петербурге больше всего людей?
Главным транспортным узлом города остается Московский вокзал. За первые четыре месяца года через него прошли 3,7 миллиона человек. Это не удивительно: именно отсюда уходят «Сапсаны» в Москву и поезда на юг.
Топ-5 самых людных вокзалов Петербурга выглядит так:
- Московский — 3,7 млн пассажиров.
- Балтийский — 2,9 млн (главное направление для поездок в Петергоф и Гатчину).
- Финляндский — 2,4 млн (отсюда едут в сторону Выборга и Курортного района).
- Витебский — 1,5 млн.
- Ладожский — 759,5 тыс.
