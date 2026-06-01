Никаких лестниц и сломанных веток: собираем вишню и черешню дедовским методом – не пропадет ни одна ягода
Никаких лестниц и сломанных веток: собираем вишню и черешню дедовским методом – не пропадет ни одна ягода

Опубликовано: 1 июня 2026 21:15
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Как быстро собрать ягоды

В ближайшее время начнется сезон созревания косточковых культур, таких как черешня и вишня. Эти ягоды требуют бережного обращения, поскольку любое повреждение кожицы приводит к их непригодности для реализации.

Традиционно для сбора урожая используются лестницы, что сильно усложняет процесс. Агроном Ксения Давыдова предложила метод, разработанный ее дедом, который позволяет сохранить целостность урожая и сократить затраты времени и усилий.

Когда лучше собирать ягоды

Прежде всего, следует отметить, что оптимальное время для сбора ягод — утренние часы, так как в этот период плоды легче отделяются от плодоножек.

Как изготовить ягодосборник

Для изготовления приспособления для сбора ягод потребуется двухлитровая бутылка, в которой необходимо вырезать каплевидное отверстие, начиная от донышка. Края отверстия следует оформить зубцами глубиной 3-4 миллиметра. К горлышку бутылки прикрепляется палка длиной 2-2,5 метра.

Алгоритм сбора ягод

Под деревом нужно расстелить плотный полиэтилен. Затем следует аккуратно встряхнуть ветви, чтобы спелые ягоды осыпались, не получая повреждений. Оставшиеся ягоды можно быстро собрать с помощью подготовленной бутылки. Весь процесс займет не более 45 минут.

Ранее мы рассказали, как быстро подвязать томаты.

