Никаких лестниц и сломанных веток: собираем вишню и черешню дедовским методом – не пропадет ни одна ягода
В ближайшее время начнется сезон созревания косточковых культур, таких как черешня и вишня. Эти ягоды требуют бережного обращения, поскольку любое повреждение кожицы приводит к их непригодности для реализации.
Традиционно для сбора урожая используются лестницы, что сильно усложняет процесс. Агроном Ксения Давыдова предложила метод, разработанный ее дедом, который позволяет сохранить целостность урожая и сократить затраты времени и усилий.
Когда лучше собирать ягоды
Прежде всего, следует отметить, что оптимальное время для сбора ягод — утренние часы, так как в этот период плоды легче отделяются от плодоножек.
Как изготовить ягодосборник
Для изготовления приспособления для сбора ягод потребуется двухлитровая бутылка, в которой необходимо вырезать каплевидное отверстие, начиная от донышка. Края отверстия следует оформить зубцами глубиной 3-4 миллиметра. К горлышку бутылки прикрепляется палка длиной 2-2,5 метра.
Алгоритм сбора ягод
Под деревом нужно расстелить плотный полиэтилен. Затем следует аккуратно встряхнуть ветви, чтобы спелые ягоды осыпались, не получая повреждений. Оставшиеся ягоды можно быстро собрать с помощью подготовленной бутылки. Весь процесс займет не более 45 минут.
Ранее мы рассказали, как быстро подвязать томаты.