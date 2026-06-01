Магазины — на замок: Петербург проведет июнь без лишнего алкоголя и фейковых проверок ГИБДД

Ограничение предусмотрено областным законодательством.

Первый месяц лета принесет жителям Петербурга и области временный «сухой закон». Если вы планировали зайти в магазин за чем-то крепким, сверьтесь с календарем.

1 июня — Ленинградская область. Сегодня, в Международный день защиты детей, прилавки с алкоголем в области будут закрыты весь день.

Купить спиртное в супермаркетах не получится с самого утра и до следующего дня. Считается, что детский праздник должен проходить без нетрезвых взрослых.

27 июня (четверг) — Санкт-Петербург В городе на Неве запрет введут позже. Причина — грандиозный праздник выпускников «Алые паруса».

В этот день город старается максимально обезопасить молодежь, поэтому розничную продажу спиртного ставят на паузу.

Важный нюанс: Запрет касается только обычных магазинов. Если вы решите зайти в бар, ресторан или кафе, там вам спокойно нальют бокал вина или кружку пива. Общепит под эти ограничения не попадает.

Охота на пожилых водителей: правда или миф?

В последнее время интернет запестрил тревожными заголовками. Писали, что с 1 июня ГИБДД начнет массово останавливать водителей в возрасте, чтобы проверять их здоровье и едва ли не забирать права.

Официальный представитель МВД Ирина Волк расставила точки над «i». Это фейк.

Никаких специальных рейдов против пенсионеров не планируется. Наоборот, инспекторам дано указание помогать пожилым людям на дорогах, если те попали в сложную ситуацию.

Полиция просит не верить слухам из соцсетей и не пересылать друг другу пугающие сообщения.

