Хургада или Шарм-эль-Шейх - какой курорт Египта выбрать для отдыха: сравнение двух городов

Чем отличается Хургада от Шарм-эль-Шейха

Египет продолжает пользоваться популярностью у российских туристов. Особенно часто путешественники отдают предпочтение Шарм-эль-Шейху или Хургаде. Какой из этих курортов лучше? Для этого необходимо рассмотреть несколько пунктов.

Различия в географии

Хургада расположена на западном побережье Красного моря, при этом город сильно вытянут по береговой линии. Вокруг простирается бескрайняя пустыня.

Шарм-эль-Шейх находится на краю Синайского полуострова. Город является крупным, из-за чего его часто сравнивают с Лас-Вегасом.

Ритм города

"Шарм-эль-Шейх стоит выбрать любителям тусовок, движения, ночной жизни, городского ритма. В каком бы отеле вы не остановились, окажетесь в самом центре событий. Днем вас ждут палящее солнце и пляжный отдых, размеренное времяпрепровождение, а с наступлением темноты все оживает", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Хургада создана для семейного отдыха. Каждый отель имеет большую территорию, где есть все для комфорта туристов. За пределами гостиниц практически нет развлечений. Вы сможете получить все на территории отеля, ведь здесь точно найдутся рестораны, кафе, бассейны, водные аттракционы. Особенно отдых подходит тем, кто выбрал тариф "все включено".

Количество достопримечательностей

Хургада подойдет, если вы хотите увидеть пирамиды, Долину Царей, Луксор, Гизу и Каир. Здесь есть однодневные туры, поэтому после посещения знаковых мест вас снова привезут в отель.

Шарм-эль-Шейх подходит для экскурсии на гору Синай, откуда можно наблюдать прекрасные рассветы.

Вывод

Каждый курорт прекрасен по-своему, поэтому выбор нужно делать именно вам. Многое зависит от того, с какой целью вы отправляетесь в Египет.

Опыт автора

"Я была в Шарм-эль-Шейхе. Город очень интересный, но здесь мне было сложно отдохнуть. Постоянно играла громкая музыка, предлагались развлечения, которые я не люблю. В следующий раз попробую посетить Хургаду", - рассказала Полина Аксенова.

