Никакого пафоса, только танцы: в Петербурге за 50 миллионов оживляют атмосферу нулевых

Под заведение арендовано помещение площадью около 200 м2.

Помните те времена, когда в Петербурге в «Иксы» было не пробиться? Анатолий Карнаухов, который вместе с партнерами приучил город к безумному веселью в 2000-х, снова в деле. 13 июня он открывает ночной клуб «Пляски».

Где и почем

Место выбрали модное — креативное пространство «Третий кластер» на 8-й Советской улице. Это совсем рядом с улицей Некрасова, главным барным эпицентром города, пишет "Деловой Петербург".

Под проект арендовали около 500 «квадратов» (с учетом летней веранды). В запуск вложили солидные 50 миллионов рублей. Для нынешних времен это смелый шаг.

Музыка, под которую хочется жить

Концепция простая и понятная каждому: никакой сложной электроники или пафосного фейсконтроля. В «Плясках» будут крутить хиты 80-х и 90-х.

Как рассказал изданию Карнаухов, это будет веселое место, где хочется танцевать и знакомиться. Он уверен: сейчас людям не хватает именно такого «понятного» отдыха без лишних заморочек.

Почему сейчас?

Рынок ночных клубов в Петербурге за последние годы сильно просел. Сначала всех подкосил ковид, потом другие мировые события. Многие заведения закрылись, а люди привыкли сидеть по тихим барам и караоке.

Анатолий Карнаухов сравнивает ситуацию с 1998 годом. Тогда он открывал свой первый клуб в разгар тяжелого кризиса и не прогадал.

Расчет прост: ниша пустая, конкурентов почти нет, а потребность «выпустить пар» у людей никуда не делась.

Плюс для соседей

У баров в центре Петербурга есть вечная проблема — конфликты с жильцами из-за шума. «Третий кластер» же находится в нежилом здании.

Это значит, что шансов нарваться на скандал с соседями гораздо меньше, чем у заведений на первых этажах жилых домов.

