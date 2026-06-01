Не пирог, а настоящий царь стола: без замеса теста — проще и вкуснее не бывает
Этот заливной пирог с мясной начинкой выручает всегда. Тесто готовится буквально за несколько минут, а начинка получается сочной и ароматной. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусная история".
Ингредиенты:
Для теста:
- сметана 15% — 300 г,
- яйца — 3 шт.,
- мука — 130 г,
- разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой,
- соль — 1 ч. л.
Для начинки:
- фарш мясной — 400-450 г,
- репчатый лук — 1 шт.,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Лук очищаю и нарезаю небольшими кубиками. Разогреваю на сковороде немного растительного масла и обжариваю лук до мягкости.
Добавляю фарш и готовлю всё вместе на среднем огне. Солю, перчу по вкусу и продолжаю жарить до испарения лишней жидкости. Готовую начинку оставляю немного остыть.
Для теста в глубокую миску выкладываю сметану, добавляю яйца и соль. Перемешиваю венчиком до однородности. Всыпаю просеянную муку и разрыхлитель. Снова хорошо перемешиваю.
В силиконовую форму диаметром 22-24 см выливаю примерно треть теста и распределяю по дну. Сверху равномерно выкладываю мясную начинку. Заливаю оставшимся тестом и аккуратно разравниваю поверхность лопаткой.
По желанию посыпаю верх кунжутом для аппетитной корочки.
Отправляю пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 минут. Готовому пирогу даю немного остыть прямо в форме.
Примерное время приготовления: 50 минут
Личный опыт
Вместо фарша иногда я добавляю начинку из зелёного лука с яйцом. Каждый раз получается новый и интересный вкус.
