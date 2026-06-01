Не пирог, а настоящий царь стола: без замеса теста — проще и вкуснее не бывает

Опубликовано: 1 июня 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Когда хочется приготовить что-то сытное и домашнее, а времени совсем мало.

Этот заливной пирог с мясной начинкой выручает всегда. Тесто готовится буквально за несколько минут, а начинка получается сочной и ароматной. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусная история".

Ингредиенты:

Для теста:

  • сметана 15% — 300 г,
  • яйца — 3 шт.,
  • мука — 130 г,
  • разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой,
  • соль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • фарш мясной — 400-450 г,
  • репчатый лук — 1 шт.,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Лук очищаю и нарезаю небольшими кубиками. Разогреваю на сковороде немного растительного масла и обжариваю лук до мягкости.

Добавляю фарш и готовлю всё вместе на среднем огне. Солю, перчу по вкусу и продолжаю жарить до испарения лишней жидкости. Готовую начинку оставляю немного остыть.

Для теста в глубокую миску выкладываю сметану, добавляю яйца и соль. Перемешиваю венчиком до однородности. Всыпаю просеянную муку и разрыхлитель. Снова хорошо перемешиваю.

В силиконовую форму диаметром 22-24 см выливаю примерно треть теста и распределяю по дну. Сверху равномерно выкладываю мясную начинку. Заливаю оставшимся тестом и аккуратно разравниваю поверхность лопаткой.

По желанию посыпаю верх кунжутом для аппетитной корочки.

Отправляю пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 минут. Готовому пирогу даю немного остыть прямо в форме.

Примерное время приготовления: 50 минут

Личный опыт

Вместо фарша иногда я добавляю начинку из зелёного лука с яйцом. Каждый раз получается новый и интересный вкус.

Ранее мы писали о том, как приготовить грузинский салат с курицей.

