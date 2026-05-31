Этот салат готовили ещё в СССР, а сегодня он снова бьёт рекорды популярности: из Грузии с любовью

Опубликовано: 31 мая 2026 15:13
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Есть блюда, которые не теряют популярности десятилетиями.

Этот салат с курицей, грибами и солёными огурцами придумали в Грузии во времена СССР. Сейчас он обрёл вторую жизнь и снова стал популярным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Грузия от местного".

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 500 г;

  • консервированные шампиньоны — 2 стакана;

  • консервированный зелёный горошек — 2 стакана;

  • солёные огурцы — 3-4 шт.;

  • морковь — 2 шт.;

  • репчатый лук — 1 крупная головка;

  • майонез — по вкусу;

  • соль — по вкусу;

  • чёрный молотый перец — по вкусу;

  • свежая зелень — по желанию.

Приготовление

Куриную грудку обсушиваю бумажными полотенцами, слегка солю и перчу. Обжариваю на среднем огне до красивой золотистой корочки и полной готовности.

После этого даю мясу полностью остыть и нарезаю небольшими кубиками. При желании можно разобрать курицу на волокна.

Консервированные шампиньоны и зелёный горошек откидываю на дуршлаг, промываю холодной водой и оставляю, чтобы стекла лишняя жидкость. Если грибы крупные, дополнительно нарезаю их небольшими кусочками. Солёные огурцы режу мелкими кубиками.

Лук нарезаю тонкими полукольцами, а морковь натираю на крупной тёрке. На небольшом количестве растительного масла тушу овощи до мягкости. После приготовления обязательно полностью остужаю овощи.

Теперь собираю салат. В большую миску отправляю курицу, грибы, зелёный горошек, солёные огурцы и остывшие овощи. Добавляю майонез и тщательно перемешиваю.

Только после этого пробую салат и при необходимости добавляю соль и чёрный перец. По желанию можно добавить немного свежего укропа или петрушки.

Примерное время приготовления: 50 минут.

Личный опыт

Я даю постоять салату в холодильнике около двух часов — так все вкусы объединятся и он получится ещё вкуснее.

