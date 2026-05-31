Этот салат готовили ещё в СССР, а сегодня он снова бьёт рекорды популярности: из Грузии с любовью
Этот салат с курицей, грибами и солёными огурцами придумали в Грузии во времена СССР. Сейчас он обрёл вторую жизнь и снова стал популярным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Грузия от местного".
Ингредиенты:
-
куриная грудка — 500 г;
-
консервированные шампиньоны — 2 стакана;
-
консервированный зелёный горошек — 2 стакана;
-
солёные огурцы — 3-4 шт.;
-
морковь — 2 шт.;
-
репчатый лук — 1 крупная головка;
-
майонез — по вкусу;
-
соль — по вкусу;
-
чёрный молотый перец — по вкусу;
-
свежая зелень — по желанию.
Приготовление
Куриную грудку обсушиваю бумажными полотенцами, слегка солю и перчу. Обжариваю на среднем огне до красивой золотистой корочки и полной готовности.
После этого даю мясу полностью остыть и нарезаю небольшими кубиками. При желании можно разобрать курицу на волокна.
Консервированные шампиньоны и зелёный горошек откидываю на дуршлаг, промываю холодной водой и оставляю, чтобы стекла лишняя жидкость. Если грибы крупные, дополнительно нарезаю их небольшими кусочками. Солёные огурцы режу мелкими кубиками.
Лук нарезаю тонкими полукольцами, а морковь натираю на крупной тёрке. На небольшом количестве растительного масла тушу овощи до мягкости. После приготовления обязательно полностью остужаю овощи.
Теперь собираю салат. В большую миску отправляю курицу, грибы, зелёный горошек, солёные огурцы и остывшие овощи. Добавляю майонез и тщательно перемешиваю.
Только после этого пробую салат и при необходимости добавляю соль и чёрный перец. По желанию можно добавить немного свежего укропа или петрушки.
Примерное время приготовления: 50 минут.
Личный опыт
Я даю постоять салату в холодильнике около двух часов — так все вкусы объединятся и он получится ещё вкуснее.
