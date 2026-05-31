Какие российские фестивали стоит посетить летом 2026 года - необычные варианты: запомнятся на всю жизнь
Летом на территории России проводятся фестивали, которые придутся по нраву многим туристам. Если перечислять их полностью, то не хватит и нескольких часов, поэтому лучше рассмотреть лишь необычные варианты.
"Былинный берег"
- Когда проходит: 24-26 июля.
- Где: Новгородская область, Трубичинское сельское поселение.
- Стоимость: 12 500 рублей за три дня.
Если вы всегда мечтали очутиться в прошлом, то мероприятие точно подойдет. Этот фестиваль является одним из крупнейших мероприятий исторической реконструкции в России. Тут можно увидеть бои, огненное шоу, послушать фолк-исполнителей. Проживание осуществляется в кемпинге посреди поля.
Biker Brothers Festival
- Когда проходит: 21-22 августа.
- Где: Московская область, Домодедовский район, Одинцово.
- Стоимость: для мужчин - 6000 рублей за два дня, детям и женщинам - бесплатно.
"Если вы никогда не были среди байкеров и не интересовались мотоспортом, Biker Brothers Festival — идеальный шанс для этого. В программе — выставка техники, музыкальные выступления, кастом-мастерская мотоциклов, соревнования и ещё много всего, так что ехать лучше с ночёвкой. Проведёте два дня внутри байкерской коммуны", - сообщает портал "ПСЖР".
Опыт автора
"У меня знакомая посещала Biker Brothers Festival, при этом осталась очень довольной. Мероприятие является атмосферным, шумным, запоминающимся. Во время фестиваля она нашла себе новых друзей по интересам", - рассказала Полина Аксенова.
