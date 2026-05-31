Солнце вместо ливней: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие дни
Петербург наконец-то дает передышку от бесконечной сырости. На смену тучам приходит барический гребень — это такая зона высокого давления, которая работает как невидимый щит от осадков.
Небо прояснится, и солнце начнет радовать чаще.
Что с погодой сегодня
Как рассказал в соцсетях ведущий стпециалист центра "Фобос" Михаил Леус, воздух прогреется до приятных +15…+17°.
Если вы живете в Ленобласти, будьте внимательнее: там местами еще могут пройти короткие дожди, но они быстро закончатся. Ветер будет слабым, так что даже скромные +15° будут ощущаться комфортно.
Атмосферное давление и самочувствие
Давление сейчас замерло на отметке 760 мм рт. ст. Для Питера это отличный показатель, близкий к норме. Это значит, что метеозависимым людям сегодня должно быть легче — никаких резких скачков.
Планы на понедельник
Начало рабочей недели обещает быть еще более приятным. Синоптики прогнозируют сухую погоду и тепло. Ночью температура опустится до +7…+9°, а вот днем столбики термометров поднимутся до +18°.
Любопытный факт
Обычно в это время года Петербург уже вовсю заливает дождями. Нынешние показатели — это своего рода подарок природы. Температура на пару градусов выше климатической нормы для этих чисел.
Наслаждайтесь моментом, пока осень не решила показать свой настоящий характер!
