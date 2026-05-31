ПМЭФ диктует правила: 3 июня кассы Эрмитажа закроются в час дня
В начале июня Петербург ждет большое событие, которое изменит планы туристов, а в пригороде тем временем открылось кое-что по-настоящему редкое.
Эрмитаж меняет график: успейте до обеда
Если вы собирались в Эрмитаж в следующую среду, 3 июня, советуем пересмотреть планы. В этот день в Петербурге стартует Экономический форум (ПМЭФ-2026).
Из-за этого главный музей страны будет работать в «быстром» режиме, сообщили в пресс-службе музея.
Запомните важное:
- Главный комплекс закроется уже в 14:00.
- Кассы перестанут продавать билеты еще раньше — в 13:00.
- Зимний дворец Петра I будет полностью закрыт для посещения весь день.
Если очень хочется искусства именно в среду, идите в Главный штаб. Там всё спокойно: форум не помешает работе, и двери будут открыты до 18:00.
Фарфоровая история в Павловске
Пока в центре города суета, в музее-заповеднике «Павловск» наступила тишина и красота. К 250-летию парка в отреставрированном «Храме Дружбы» открыли камерную выставку «Народности России».
Это не просто статуэтки, а настоящий «паспорт» империи в фарфоре. Всего на выставке 15 фигур: от жителей Севера до Кавказа, сообщили в музее.
Зачем это было нужно царю?
Идею этого проекта придумал Николай II больше ста лет назад. Он хотел к юбилею дома Романовых запечатлеть все народы, живущие в России.
Скульптор Павел Каменский подошел к делу серьезно: он консультировался с лучшими учеными того времени, чтобы каждый узор на одежде был подлинным.
Изначально планировали создать 400 разных фигур. Но помешала история: успели сделать меньше 150. До наших дней в оригиналах сохранилось всего 74 штуки.
Сейчас они стоят в витринах Эрмитажа и Этнографического музея и считаются бесценными.
Новая жизнь старых эскизов
В Павловске вы увидите современные реплики. Но не думайте, что это «новодел» сомнительного качества. Императорский фарфоровый завод восстанавливал эти фигуры больше 10 лет!
Мастера и ученые заново ездили в экспедиции, чтобы точно передать черты лиц и фактуру тканей. Сейчас завод мечтает воссоздать даже те фигуры, которые не успели сделать при царе. Проблема одна: описания народов есть, а эскизов пока не нашли. Это настоящая детективная история для историков.
Когда идти: Выставка в Павловске будет работать долго — до 26 августа 2026 года. Так что время познакомиться с «фарфоровой Россией» точно найдется.
