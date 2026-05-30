8 часов в печи и ночь на морозе: из каких мелочей рождаются легендарные «Пушкинские щи»
Александр Сергеевич Пушкин знал толк не только в рифмах, но и в хорошей еде. Его любимым блюдом были «суточные» или «двойные» щи.
Это не просто суп, который разогрели на второй день. Это настоящая кулинарная магия, которая требует терпения.
В чем главный секрет?
Шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук Антон Прокофьев рассказал "Городовому", что главная фишка этих щей — двойная обработка капусты.
Обычную квашеную капусту нельзя просто закинуть в кастрюлю. Сначала её превращают в «приварок».
"Сначала квашеная капуста упаривается длительное время, от четырёх до восьми часов при низкой температуре.
Раньше это делалось в печи, сейчас это можно сделать в духовке при температуре 110—120°, с небольшим добавлением воды.
Происходит карамелизация сахаров, капуста размягчается и на выходе получается совершенно другой продукт", - отмечает эксперт.
Зачем морозить суп?
После того как капуста упарилась, её ждет неожиданный этап — заморозка. Именно поэтому щи называют «суточными». В старину горшок с приварком выносили на мороз.
Зачем? Холод меняет структуру капусты, делает её нежнее и убирает лишнюю резкую кислоту. Только после этого «ледяную» капусту добавляли в свежий, наваристый мясной бульон.
"После этого, на основе приварок готовятся щи на насыщенном мясном бульоне с разваренным мясом. Туда можно добавить толчёную картошку для густоты, копчёности", - рассказвает шеф-повар.
Мясо для таких щей обычно берут жирное, разваривают его до такого состояния, чтобы оно само распадалось на волокна. Иногда для аромата добавляют копчености.
Народный вариант и деликатес
Существует много версий этого блюда. Например, в Новгородской области делают щи с «крошевом» — это мелко порубленные верхние, зеленые листы капусты. У них очень резкий и специфический вкус.
Говорят, что сам Пушкин предпочитал более деликатный, «дворянский» вариант. Но суть оставалась прежней: долгое томление, мороз и густой бульон.
"Настоящие суточные щи по-пушкински — это, по-хорошему, деликатес", - отмечает эксперт.
Приготовить такие щи за час не получится. Это блюдо выходного дня. Но результат того стоит: вы получите не просто кислый суп, а настоящий гастрономический деликатес с глубоким вкусом, который согревает и насыщает на весь день. Не зря поэт так их обожал!
